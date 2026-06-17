Empezó de cero a los 40 años gracias a su frustración y construyó un imperio de u$s650 millones: quién es Vera Wang

Una complicación se transformó en el punto de partida para la diseñadora, hoy elegida por estrellas del cine y la televisión.

La empresaria tuvo que vivir un complicado momento para poder crear su propio negocio.

Vera Wang es conocida por millones en el mundo de la moda como una de las figuras más importantes para las celebridades que buscan sus diseños para grandes galas o bodas. Sin embargo, el imperio que construyó no fue planeado ni formaba parte de sus sueños.

Un momento de frustración en su vida la impulsó a dar el paso decisivo. No encontrar el vestido perfecto para su boda la hizo comprender que debía confeccionarlo ella misma, sin saber que esa decisión sería la clave para convertirse en la pionera de una industria que hoy domina.

Vera Wang nació el 27 de junio de 1949 en Nueva York. Sus padres habían emigrado desde China años antes y se instalaron en Estados Unidos, donde formaron una familia y desarrollaron sus carreras. Su padre se dedicó a los negocios y su madre trabajó como traductora para las Naciones Unidas.

Wang no inició su carrera en el mundo de la moda con la intención de ser diseñadora.

Durante buena parte de su juventud, la moda no ocupó el centro de sus intereses. Desde chica se dedicó al patinaje artístico y entrenó con la intención de llegar al máximo nivel competitivo. En 1968 participó en el Campeonato de Patinaje Artístico de Estados Unidos junto a James Stuart y llegó a aparecer en Sports Illustrated gracias a sus actuaciones.

Después de no conseguir un lugar en el equipo olímpico estadounidense, continuó sus estudios en Sarah Lawrence College, donde se graduó en Historia del Arte .

A comienzos de los años 70 ingresó a Vogue. Permaneció allí cerca de 17 años y se convirtió en una de las editoras más jóvenes de la publicación. Más adelante dejó la revista para incorporarse a Ralph Lauren como directora de diseño de accesorios, un cargo que ocupó antes de iniciar su propio negocio.

Instagram de Vera Wang Wang es una de las figuras más buscadas por las estrellas de Hollywood. Instagram de Vera Wang

De no encontrar el vestido perfecto a crear un imperio nupcial

Cuando se comprometió con Arthur Becker en 1989, Wang comenzó la búsqueda de su vestido de novia. Sin embargo, no encontraba nada que la convenciera. Las opciones que veía le parecían demasiado tradicionales para lo que tenía en mente y decidió encargar un diseño propio.

La confección de aquel vestido costó alrededor de u$s10.000. Mientras atravesaba esa experiencia, observó un problema que también afectaba a otras mujeres interesadas en la moda: había pocas alternativas para quienes buscaban diseños con una estética más cercana a la alta costura.

Con apoyo financiero de su padre, en 1990 abrió una boutique de vestidos de novia en el Hotel Carlyle de Nueva York. Al principio comercializaba modelos de diseñadores reconocidos, entre ellos Carolina Herrera y Christian Dior. Poco después comenzó a vender sus propias creaciones.

Sus diseños se distinguieron por incorporar telas de lujo, cortes diferentes y una propuesta alejada de muchos de los modelos tradicionales que predominaban en aquel momento.

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La diseñadora de las bodas famosas: todas las celebridades que lucieron sus vestidos

A medida que la marca ganó reconocimiento, sus vestidos comenzaron a aparecer en algunas de las bodas más conocidas del mundo del espectáculo y la política.

Entre las figuras que eligieron diseños de Vera Wang se encuentran Victoria Beckham, Chelsea Clinton, Kim Kardashian, Ariana Grande, Mariah Carey, Jennifer Lopez, Alicia Keys y Vanessa Hudgens. Sus vestidos también fueron utilizados por otras celebridades en distintos momentos de sus carreras.

Además de las bodas, la diseñadora logró presencia en alfombras rojas y ceremonias de premiación. Charlize Theron, Reese Witherspoon, Sandra Bullock, Viola Davis, Kerry Washington y Sofía Vergara fueron algunas de las actrices que vistieron prendas de la marca en distintos eventos.

En 2001 publicó el libro “Vera Wang on Weddings", dedicado a la planificación de bodas y distintos aspectos relacionados con ese tipo de celebraciones.

El patrimonio de Vera Wang

El patrimonio de Vera Wang está estimado en u$s650 millones, según distintos medios especializados en el tema. La mayor parte de esa fortuna proviene de la empresa que construyó a partir de su tienda de vestidos de novia abierta en 1990.

Con el tiempo, la marca amplió su actividad a distintas categorías. Además de los vestidos, incorporó ropa femenina, fragancias, joyería, artículos para el hogar, trajes y esmóquines para hombre. También desarrolló acuerdos con compañías como David's Bridal, Kohl's y Men's Wearhouse para llegar a un público más amplio.

Uno de los movimientos más importantes de los últimos años ocurrió entre finales de 2024 y comienzos de 2025, cuando WHP Global adquirió la propiedad intelectual de la marca Vera Wang. Aunque los detalles económicos de la operación no fueron informados, la diseñadora continuó vinculada a la compañía como directora creativa y accionista.