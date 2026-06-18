Shakira elogió a Messi tras su hat-trick contra Argelia: "Magia pura"

La barranquillera se emocionó con los tres goles del astro del fútbol argentino en el debut del Mundial y compartió una foto de él en sus redes.

La cantante colombiana Shakira se sumó a la larga lista de famosos que celebraron el hat-trick de Lionel Messi en el partido debut de la Selección argentina contra Argelia en el Mundial 2026 .

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La artista volcó su emoción en redes sociales y compartió el posteo que el capitán del seleccionado argentino publicó en su cuenta de Instagram.

"Magia pura" , escribió la intérprete de Dai Dai , la canción oficial de la FIFA para este campeonato de fútbol.

Su definición del astro argentino dejó ver que la colombiana no solo hincha por su país, sino que pone sus fichas en el equipo argentino.

¿Shakira usó una doble en la inauguración del Mundial 2026?

La presentación de la estrella colombiana en el Estadio Azteca, en la ceremonia inaugural del Mundial 2026, acaparó todos los reflectores y generó una ola de controversia inesperada en las plataformas digitales.

los internautas aseguran que su rostro y su actitud lucían bastante diferentes durante el espectáculo de apertura. Rápidamente, incluso se especuló de manera masiva que no era la original y se trató de una doble contratada para cubrir el evento mundialista.

Esta inusual denuncia digital ha sacudido al mundo del entretenimiento, desatando un intenso debate sobre la verdadera identidad de la persona que pisó el escenario principal.