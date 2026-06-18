Femicidio de Agostina Vega: rompió el silencio una exempleada del bar y complicaría a Soledad Andreani + Agregar ámbito en









La mujer aseguró que algunas chicas eran presionadas para mantener encuentros en el local. A su vez, apuntó contra Andreani a quien señaló como "una manipuladora y mentirosa".

La mujer aseguró que algunas chicas eran presionadas para mantener encuentros con varias personas a la vez en el local. Google Maps

Como un nuevo avance en la investigación por el femicidio de la adolescente de Córdoba Agostina Vega (14), trascendió en las últimas horas el testimonio de una exempleada del bar Wachitas, vinculado a la causa. La mujer rompió el silencio y brindó detalles que complican a la tercera acusada, y expareja de Claudio Barrelier, Soledad Andreani.

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De acuerdo a lo comentado por la mujer, identificada como Carla, una trabajadora sexual, su testimonio dio pormenores de su experiencia en contacto con Andreani, sobre quien sostuvo: “Siempre fue una manipuladora mentirosa que se aprovechó de la situación de la gente”, aseguró.

Femicidio de Agostina Vega: rompió el silencio una exempleada del bar Wachitas Según relató en El Trece Tv, Andreani se presentaba públicamente como representante artística y organizadora de eventos musicales. “Eso decía, lo hacía, pero detrás de eso, tenía en la pieza dos o tres minas con dos o tres guasos”, declaró al respecto de Wachitas, vinculado a Andreani.

Durante la entrevista, la mujer aseguró que algunas chicas eran presionadas para mantener encuentros con varias personas a la vez, algo que ella aseguró haberse negado a hacer. “Yo no lo permitía. Había chicas que lo tenían que hacer”, expresó angustiada. Este testimonio reavivó la hipótesis de que el bar se manejaba como una re de trata de personas.

agostina vega velatorio Este testimonio reavivó la hipótesis de que el bar se manejaba como una re de trata de personas. Femicidio de Agostina Vega: una nueva testigo podría agravar la situación judicial de la exnovia de Claudio Barrelier La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó un nuevo elemento que podría tener impacto en el expediente. La representación legal de la familia de la adolescente confirmó que una testigo se presentará ante la Justicia para aportar información vinculada al entorno de Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen, y que sus declaraciones podrían complicar la situación procesal de Soledad Andreani, detenida por presunto encubrimiento. La novedad fue dada a conocer por Fernanda Alaniz, abogada del padre de la víctima, quien explicó que la persona ya fue ofrecida formalmente como testigo y que su declaración podría realizarse en las próximas horas ante el fiscal Raúl Garzón, a cargo de la investigación. Barrelier y Soledad "Siempre fue una manipuladora mentirosa que se aprovechó de la situación de la gente”, sostuvo una extrabajadora de Wachitas. Según señaló la letrada, el testimonio aportaría datos relacionados con los vínculos y movimientos de personas cercanas a Barrelier, así como información que podría reforzar las sospechas sobre la participación de Andreani en hechos posteriores al asesinato. “El testigo ya está ofrecido y probablemente declare en el día de la fecha”, indicó Alaniz en declaraciones al diario local de la provincia de Córdoba. La abogada fue más allá al referirse a la situación de la mujer detenida y sostuvo: “Una vez que declare, va a hablar públicamente también, va a estar en boca de todos. Andreani no es ajena al delito”.

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