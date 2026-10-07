El Papa Francisco, Lisandro Martínez y ahora La Sole: el poncho catamarqueño que viste a los grandes

La prenda de Rua Chaky volvió a quedar en el centro de la escena durante la despedida de Messi. Su historia nació en Belén, Catamarca.

El poncho bandera de Rua Chaky, confeccionado en Belén, Catamarca, fue lucido por La Sole durante la despedida de Lionel Messi en el Monumental.

El Poncho Bandera volvió a ser protagonista en una escena vinculada a la Selección Argentina . Esta vez, fue Soledad Pastorutti quien lo lució durante la despedida de Lionel Messi en el Monumental, donde interpretó “Brindis” frente al capitán y al plantel. La prenda fue confeccionada por artesanos de Belén, Catamarca, y tiene una historia que comenzó mucho antes de su aparición en el estadio.

El diseño pertenece a Rua Chaky , un emprendimiento familiar dedicado al tejido artesanal que lleva generaciones ligado a la producción de ponchos. Antes de llegar a La Sole, la pieza ya había sido utilizada por Lisandro Martínez y uno de sus diseños también fue obsequiado al Papa Francisco , convirtiéndose en una muestra de la tradición textil catamarqueña que trascendió las fronteras de la provincia.

La historia del Poncho Bandera se remonta a 2010, cuando los artesanos Graciela Carrasco y Ramón Baigorría fueron convocados para participar de una colección especial por los festejos del Bicentenario. A partir de esa oportunidad crearon una pieza inspirada en la bandera argentina, con los colores celeste y blanco y el Sol como elemento central.

Con el tiempo, ese diseño se convirtió en una de las piezas más reconocidas de Rua Chaky, emprendimiento cuyo nombre significa “hecho a mano” en quechua. La familia Baigorría-Carrasco mantiene una tradición textil que se remonta a varias generaciones en Belén , con trabajos realizados en telar criollo y fibras naturales.

En 2023 , Lisandro Martínez apareció con el Poncho Bandera y la imagen rápidamente se difundió en redes sociales. El futbolista de la Selección Argentina mostró así una prenda artesanal que ya había comenzado a trascender el circuito tradicional y despertó pedidos desde distintos lugares del mundo.

El regalo al Papa Francisco que puso a Belén en el mapa

El reconocimiento al trabajo de Rua Chaky también llegó hasta el Vaticano. Uno de los ponchos elaborados por el emprendimiento fue obsequiado al Papa Francisco, una distinción que quedó registrada en materiales oficiales sobre la producción artesanal argentina.

La pieza forma parte de una tradición que combina técnicas transmitidas dentro de la familia con materiales y tintes vinculados al entorno catamarqueño. El trabajo artesanal se realiza en telar criollo, mientras que el emprendimiento también produce ruanas, caminos de mesa y otros textiles.

El vínculo con figuras reconocidas ayudó a que el trabajo de los artesanos de Belén ganara visibilidad fuera de Catamarca. Sin embargo, detrás de cada prenda permanece el proceso manual y una tradición familiar que busca preservar las técnicas textiles propias de la región.

La Sole y el poncho bandera: el detalle que no pasó desapercibido en la despedida

La Sole recibió su Poncho Bandera en julio de 2026, durante su presentación en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, en Catamarca. La prenda fue entregada como reconocimiento a su trayectoria artística y, menos de tres meses después, la cantante decidió llevarla al Monumental para uno de los momentos más emotivos de la despedida de Messi.

El 6 de octubre, Pastorutti salió al campo de juego con el poncho celeste y blanco para interpretar “Brindis” frente a Messi y los jugadores de la Selección. La imagen rápidamente se convirtió en una de las postales de la jornada y volvió a poner en primer plano el trabajo de los artesanos catamarqueños.

La historia tuvo incluso un nuevo capítulo después de la presentación: Agustín Giay se acercó a La Sole mientras Messi daba su discurso y le propuso intercambiar el poncho por el camperón oficial de la Selección. La cantante aceptó, se quedó con la campera y el futbolista terminó llevándose la pieza artesanal de Rua Chaky.