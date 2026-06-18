Pérdidas millonarias y 140 despidos: la marca de ropa que cierra para siempre luego de 60 años de historia

Un histórico negocio europeo baja sus persianas de manera definitiva y deja un fuerte golpe laboral para muchas personas.

Durante años, esta empresa fue una referencia para miles de familias que buscaban prendas accesibles y básicas para el día a día . Ahora, una decisión muy compleja marca el final de una compañía que supo ocupar un lugar importante dentro del comercio en Europa y en la vida de sus clientes.

La noticia genera repercusión porque no se trata solamente de una empresa que desaparece, sino también del cierre de decenas de locales y de un importante impacto sobre los trabajadores . Después de más de 60 años de actividad, la española Cadena Q se despide del mercado para siempre.

Cadena Q nació en España con la idea de ofrecer indumentaria económica para hombres, mujeres y chicos, con una fuerte presencia en barrios y ciudades. Su estrategia se apoyó durante años en la cercanía con los consumidores y en la venta de prendas funcionales a precios competitivos , lo que lo transformó en un comercio habitual para varias generaciones.

A diferencia de otras compañías que apuntaban a las grandes capitales, la empresa eligió instalarse en zonas comerciales de cercanía y convertirse en una alternativa accesible para las familias. Con el paso del tiempo, logró expandir su presencia y desarrollar una red importante de establecimientos propios y franquicias.

De todas formas, la evolución del mercado textil modificó profundamente las reglas del negocio, ya que las nuevas dinámicas de consumo, especialmente la aparición de Shein y Temu, comenzaron a dejar de lado a las empresas tradicionales.

La compañía inició un deterioro progresivo que terminó agravándose durante los últimos años. Hace aproximadamente un año ingresó en un concurso de acreedores, una instancia legal para reorganizar empresas con problemas financieros.

En aquel momento ya se había implementado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), una herramienta habitual en España para ajustar estructuras laborales. La situación siguió empeorando hasta que los administradores concursales determinaron que la continuidad ya no era viable y finalmente la decisión fue avanzar con la liquidación total de la sociedad, poniendo fin a toda la actividad comercial.

Esta medida implica el cierre definitivo de sus 32 locales que todavía permanecían operativos en distintos puntos del país.

Compras quiebra local Con 32 locales cerrados, la marca se despide. Magnific

Los motivos del cierre de la famosa tienda

La desaparición de Cadena Q no se debe a un único factor, sino a la acumulación de varios problemas que golpean a buena parte del sector textil. Uno de los principales desafíos fue la creciente competencia de gigantes internacionales que dominan actualmente el mercado, como Inditex y Primark, que elevaron considerablemente la exigencia para las compañías más pequeñas.

A ese escenario se le sumó la fuerte expansión del comercio electrónico. Cada vez más consumidores priorizan las compras digitales por comodidad, velocidad y variedad de opciones, algo muy malo para esta empresa, porque el modelo comercial de Cadena Q estaba construido alrededor de las tiendas físicas.

Además, los gastos por alquileres, energía, suministros y funcionamiento general comenzaron a afectar la rentabilidad y al mismo tiempo, la disminución de visitantes en los locales redujo aún más los ingresos. La empresa tampoco logró adaptarse a los nuevos hábitos de consumo que prefieren las páginas web.

Estrés perder dinero quiebra bancarrota Esta situación no solo afecta a la marca. Freepik

Cientos de empleados despedidos: cuál será su futuro

La consecuencia más inmediata de la liquidación recae sobre los 140 trabajadores que perderán sus puestos laborales, ya que el cierre definitivo implica la desvinculación completa de la plantilla que todavía permanecía activa en la compañía. De todas formas, los empleados afectados quedarán incluidos dentro del ERE de extinción, mecanismo que contempla las indemnizaciones correspondientes según la legislación laboral española.

Más allá de la compensación económica, el desafío principal será la reinserción laboral en un sector que atraviesa cambios permanentes. Además, la desaparición de los 32 establecimientos también impacta en las comunidades donde estaban ubicados, porque muchos de esos negocios aportaban movimiento comercial a zonas alejadas de los grandes shoppings.

Además, para los consumidores el cierre también tiene un componente emocional, ya que Cadena Q acompañó durante más de sesenta años la rutina de millones de personas con una propuesta simple y accesible.