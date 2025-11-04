Quién es Andrei Klyamko, el magnate ruso que utiliza sus millones para formentar las artes marciales







Su pasión por el deporte es tan importante como su vida dentro de los negocios, donde generó miles de millones.

Logró hacer miles de millones, pero su verdadera pasión son las artes marciales. Freepik

Muchos empresarios logran hacer millones, pero pocos realmente pueden dedicar su vida a eso y de paso, invertir su fortuna en lo que más ama. Si bien su verdadera pasión no está ni de cerca de ser su principal fuente de ingresos, es imposible dejarla de lado.

Andrei Klyamko es uno de los empresarios más importantes de toda Rusia. Con un patrimonio envidiable y la habilidad suficiente para mantener en excelentes condiciones a sus empresas, no puede evitar involucrarse en las artes marciales, su verdadera pasión.

Andrei Forbes El magnate de la industria energética invierte mucho en las artes marciales, su verdadera pasión. Forbes La historia de Andrei Klyamko hasta convertirse en multimillonario Gran parte de la fortuna de este hombre nacido en 1961 viene de su participación en Smart Holding Group. La empresa fue fundada por él y Vadim Novinsky, siendo uno de los principales grupos inversores en el mercado energético como el petróleo y el gas, además de los bienes raíces, la agricultura, metales y minerales e incluso la construcción naval.

A través de su grupo, adquirió participaciones sustanciales en grandes imperios del Viejo Continente. Se hizo con acciones de uno de los mayores productores de mineral de hierro en Ucrania como Metinvest y también de una importante mina, conocida como Yuzhny GOK.

Si bien logró hacer millones, su principal pasión lejos están de ser los negocios. Klyamko ama practicar artes marciales y dedica su tiempo a practicar Sambo. Es normal verlo presente en torneos a lo largo del mundo, ya sea como participante o espectador, e incluso ha invertido dinero en organizaciones de eventos y la formación de jóvenes peleadores.

Miles de millones: el patrimonio de Andrei Klyamko El patrimonio actual de Andrei Klyamko está estimado en 1.9 mil millones de dólares, según la revista Forbes. La mayoria de sus ingresos proviene del 24% de participación que tiene en Metinvest. Yuzhny GOK, la compañía de gas Regal Petroleum y la cadena de supermercados Amstor también ayudan a mantener esta fortuna. Klyamko también participa activamente en la Federación de Sambo, siendo uno de sus principales patrocinadores. A través de él y sus influencias, ha crecido mucho el apoyo a esta arte marcial y otros deportes de contacto. Aunque si bien es normal verlo, se mantiene muy hermético con su vida personal y rara vez busca ser fotografiado.

