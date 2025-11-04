El canciller Pablo Quirno adelantó los lineamientos de su gestión: más negociaciones con EEUU y la "valijita" para vender la Argentina en el mundo

El flamante canciller participó del 15° foro de ABECEB. La recuperación de la credibilidad, los lazos con Estados Unidos y una apertura al crédito internacional, los principales ejes de la nueva política exterior del Gobierno.

Pablo Quirno - exsecretario de Finanzas y, desde la semana pasada, nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto del gobierno de Javier Milei -, detalló los lineamientos que tendrá la nueva gestión exterior de cara a la segunda etapa de la administración libertaria. En ese sentido, remarcó que buscarán de recuperar la credibilidad de los "agentes económicos", además de impulsar una gestión "abierta al sector privado". Así, a una semana de asumir, el funcionario sintetizó: "Con la valijita al mundo a vender Argentina, esa es la impronta de nuestra Cancillería"