4 de noviembre 2025 - 09:30

Eléctrica y plegable: la nueva bicicleta que te permitirá transportar pasajeros o cargas pesadas

Millones buscan alternativas sostenibles para moverse en ciudades colapsadas y esta bici eléctrica plegable apunta directo a ese cambio de hábito.

Una bicicleta pensada para la vida urbana conquista a millones con su diseño plegable, motor eléctrico y capacidad para cargas o pasajeros.

Los avances urbanos impulsados por la tecnología redefinen la forma en que millones de personas se mueven por la ciudad. Soluciones eléctricas, sostenibles y compactas cobran protagonismo en un escenario donde el espacio, el tiempo y la eficiencia mandan. En ese contexto aparece un invento que busca cambiar las reglas.

Una bicicleta eléctrica con capacidad para llevar carga pesada o incluso pasajeros, que además se pliega para guardarse en cualquier rincón. Así es la nueva propuesta de E-Fold, diseñada para desafiar el reinado de las motos en las calles urbanas y ofrecer una alternativa más ecológica y funcional.

Compacta, potente y pensada para la ciudad, esta bicicleta eléctrica ya captó la atención de millones que buscan soluciones de movilidad inteligente.

Invento millonario: la bicicleta que promete jubilar a las motos

La E-Fold llega con una propuesta clara: mezclar potencia, diseño compacto y alto rendimiento para conquistar las ciudades. Este modelo incorpora un motor eléctrico que facilita el pedaleo en trayectos largos o cargados, y puede plegarse en segundos para su traslado o almacenamiento.

A diferencia de las bicicletas tradicionales, esta apuesta prioriza la carga y el transporte de personas. Su estructura robusta permite llevar hasta 180 kilos entre pasajero, conductor y bultos. Todo sin perder maniobrabilidad ni estabilidad gracias a su sistema de suspensión y frenos reforzados.

Detrás del diseño está un equipo que pensó en los problemas reales de los usuarios urbanos: poco espacio, tráfico denso y necesidad de soluciones sostenibles. La E-Fold busca reemplazar a la moto en tareas cotidianas como ir al trabajo, llevar chicos a la escuela o hacer repartos.

El mercado ya respondió con entusiasmo. Inversores apostaron millones a este nuevo concepto de micromovilidad. El objetivo no solo es vender una bicicleta, sino abrir una nueva categoría de transporte urbano inteligente, versátil y con impacto ambiental positivo.

