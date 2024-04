Quién es Joe Kiani, el multimillonario iraní que se hizo rico con el Covid-19 y ahora desafía a Apple

Kiani se graduó del instituto a los 15 años y se unió a esa edad a la Universidad de San Diego, donde estudió ingeniería electrónica mientras trabajaba de medio tiempo en un comedor. A finales de 1980, el iraní aceptó un trabajo para diseñar un oxímetros porque los que había en ese momento daban señales falsas por movimientos de los pacientes.

A sus 24 años, Kiani argumentó que con sus conocimientos sobre procesamiento de señales y filtros adaptativos podía ayudar a eliminar las falsas alarmas de los oxímetros pero la empresa donde trabajaba no demostró interés. Así que fundó Masimo ese mismo año, a través de una hipoteca de 40 mil dólares. Continuó con su anterior trabajo y dedicó sus noches a su nueva empresa hasta que logró dar con su primer prototipo de oxímetro y revolucionó los hospitales de todo el mundo.

Las acciones de Masimo ingresaron a la bolsa de valores en 2007 por valor de más de 500 millones desde su salida. Kiani continua teniendo una participación del 8,5%, por valor de 650 millones de dólares y apuesta por que los dispositivos médicos se fusionen cada vez más con la electrónica de consumo.

El empresario iraní entró en una competencia de varios frentes contra la empresa estadounidense. Para comenzar, lanzó una línea de relojes inteligentes que aplican la tecnología de sus oxímetros de pulsos y su amplio recorrido en el sector de salud. Estos productos compiten de manera directa con los Apple Watch.

