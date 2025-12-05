Quién es Li Sze Lim y cómo construyó una de las empresas inmobiliarias más grandes del mundo + Seguir en









La carrera de este empresario muestra cómo una estrategia firme puede escalar hasta manejar millones de dólares.

Li Sze Lim se convirtió en un multimillonario y referente clave del sector inmobiliario asiático. Edward Wong

Algunos empresarios levantan proyectos capaces de movilizar millones y transformar ciudades enteras. Esa escala revela cómo una visión firme de negocios puede expandirse sin límites y consolidarse en mercados altamente competitivos.

Ese patrón encaja con la trayectoria de Li Sze Lim, figura clave del sector inmobiliario asiático que impulsó una corporación con peso internacional gracias a decisiones estratégicas que marcaron el rumbo del desarrollo urbano.

CASA CRISIS INMOBILIARIA.jpg R&F Properties creció hasta manejar millones en desarrollos urbanos y se volvió un actor decisivo dentro del competitivo mercado inmobiliario asiático. Pixabay La historia de Li Sze Lim y R&F Properties Li Sze Lim inició su camino empresarial a comienzos de los años noventa con un proyecto que funcionó como base de un crecimiento acelerado. En poco tiempo unió fuerzas con Zhang Li para crear R&F Properties, compañía que integró diseño, desarrollo, ventas y administración, convirtiéndose en un jugador central del mercado chino.

La expansión de la firma tomó velocidad cuando el grupo comenzó a desarrollar proyectos en Guangzhou, zona donde apostó por terrenos poco valorados que más adelante se transformaron en polos de inversión. Esa visión anticipada permitió que la empresa ganara presencia nacional y reforzara su reputación como desarrolladora con enfoque estratégico.

A mediados de los años dos mil, R&F ingresó a la Bolsa de Hong Kong, movimiento que le dio impulso financiero y visibilidad internacional. Su cartera creció hacia hoteles, centros comerciales y complejos de oficinas, incluidos acuerdos con marcas globales de lujo, lo que consolidó su influencia en varias regiones de China.

El portafolio también incorporó adquisiciones masivas, como la compra de decenas de hoteles que reposicionaron a R&F entre los propietarios más relevantes del sector. Aunque la compañía enfrentó tensiones por la crisis inmobiliaria china, su estructura siguió marcada por la magnitud de su expansión y el rol directivo de Li Sze Lim. Miles de millones: el patrimonio de Li Sze Lim La fortuna de Li Sze Lim asciende a 1.900 millones de dólares, cifra que lo coloca dentro del grupo de magnates que influyen en el desarrollo inmobiliario de Asia, según estimaciones recientes de su patrimonio. Ese capital crece en relación con el rendimiento de R&F Properties, que mantiene proyectos activos y presencia en grandes ciudades, respaldando el peso económico y estratégico que Li Sze Lim ganó dentro del sector inmobiliario global.

