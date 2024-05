Quién fue Jakob Fugger, el multimillonario alemán que tuvo una fortuna más grande que la de Bill Gates y Elon Musk

A pesar de su fortuna, Fugger no tuvo gran reconocimiento en la historia reciente. Esto se debe a que el multimillonario mantenía un perfil bajo, no realizó enormes construcciones ni tampoco ocupó cargos políticos. Además, pocos de los textos que lo mencionaron fueron traducidos al inglés. Pero a pesar de no ocupar un rol en el Estado, ejercía su influencia entre las mayores figuras de los gobiernos de Europa.