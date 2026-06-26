Ranking de las 10 ciudades más elegidas por los empresarios para vivir y hacer negocios

Calidad de vida, conectividad, acceso a financiamiento y reglas de juego estables explican por qué cada vez más empresarios eligen instalarse en estas ciudades.

Dubai es muy elegida por los empresarios de todo el mundo.

Desde centros financieros con baja carga impositiva hasta polos tecnológicos e inmobiliarios, estas son las ciudades que concentran la mayor cantidad de grandes fortunas y ofrecen el mejor entorno para invertir, emprender y preservar el patrimonio.

Lidera prácticamente todos los rankings sobre facilidad para hacer negocios. Su estabilidad política, la baja presión impositiva, la seguridad y una ubicación privilegiada la transformaron en el principal hub financiero del sudeste asiático. Además, concentra oficinas regionales de multinacionales , fondos de inversión y diversas empresas que administran patrimonios de miles de millones de dólares.

En apenas dos décadas pasó de ser un centro comercial regional a convertirse en uno de los mayores refugios para empresarios y millonarios del mundo. La ausencia de impuesto sobre la renta personal, sus zonas francas, el dinamismo del mercado inmobiliario y la conectividad con Europa, Asia y África impulsaron una llegada récord de empresarios de todo el mundo.

La ciudad estadounidense se consolidó como la capital financiera de América Latina. Ejecutivos, emprendedores tecnológicos e inversores de toda la región eligieron establecer allí sus residencias y oficinas . Su clima, la cercanía cultural con Latinoamérica y la fortaleza del mercado inmobiliario de lujo la vuelven especialmente atractiva. Pero no solo los empresarios la eligen. En momentos donde sucede la Copa del Mundo en Estados Unidos, muchos futbolistas invierten en Miami, especialmente en lo que es real estate.

4. Zúrich

La principal ciudad financiera de Suiza continúa siendo una de las preferidas para quienes buscan preservar grandes patrimonios. Su sistema bancario, la estabilidad institucional, la baja inflación y la seguridad jurídica siguen siendo argumentos difíciles de igualar. Zurich es elegida por su calidad de vida y la facilidad para trabajar allí.

5. Londres

La ciudad reúne bancos globales, fondos de inversión, estudios jurídicos internacionales y acceso a algunos de los mayores mercados de capitales del mundo, además de ofrecer una intensa vida cultural y educativa. Si bien con el Brexit atravesó ciertos cambios, la ciudad conserva uno de los ecosistemas financieros más importantes del mundo.

6. Mónaco

Si bien es una ciudad chica, es también uno de los destinos favoritos de las grandes fortunas europeas. Su principal atractivo sigue siendo la inexistencia del impuesto sobre la renta para la mayoría de los residentes, sumado a un elevado nivel de seguridad, exclusividad y uno de los mercados inmobiliarios más caros del mundo. Allí, el m2 en emprendimientos de lujo llega a cotizar u$s40.000, cifras extraordinarias en comparación con otras ciudades.

7. Hong Kong

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Continúa siendo una puerta estratégica para los negocios en China. Su régimen tributario competitivo, la profundidad de sus mercados financieros y la facilidad para hacer negocios siguen atrayendo empresarios internacionales.

8. Ginebra

Elegida por numerosos empresarios europeos y familias con grandes patrimonios, Ginebra combina calidad de vida con un fuerte desarrollo del sector financiero y de banca privada. También alberga organizaciones internacionales y numerosas compañías vinculadas al comercio global de materias primas.

9. Nueva York

Sigue siendo la capital financiera del mundo. Alberga una gran concentración de empresarios, la Bolsa de Nueva York, grandes fondos de inversión, bancos y firmas de capital privado. Es el lugar ideal para quienes buscan acceso a financiamiento y mercados globales.

10. Sidney

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Es el principal centro económico de Oceanía y uno de los destinos favoritos para empresarios con intereses en la región Asia-Pacífico. Su estabilidad institucional, la fortaleza de su sistema financiero y una de las mejores calidades de vida del mundo la convierten en una opción muy valorada por ejecutivos y familias empresarias.