¿Cuánto tiempo es el ideal para quedarse en una empresa?

Encuesta

En esta línea, sobre los resultados de la encuesta, Matías Ghidini, Gerente General de GhidiniRodil, expresó: “Es muy interesante y relevante el análisis e interpretación por edad en esta pregunta, pues son significativas las diferencias entre generaciones, ya que los resultados muestran que:

En el conjunto de jóvenes hasta 30 años : casi el 60% se quedaría hasta un máximo de 10 años (un 31% de 3 a 5 más un 27% de 5 a 10) . Y tan sólo un 19% declara que no existe un plazo en particular para quedarse.

De 30 a 40 años : casi el 40% se quedaría entre 3 a 5 años.

Agrupándolos en un solo universo de profesionales hasta 40 años : el 37% se quedaría entre 3 a 5 años y un 19% de 5 a 10 años (y un 25% ninguno en particular)

Más de 50 años: un 31% no establecería un plazo en particular, siendo el grupo donde este valor es el más alto.

Matías Ghidini a su vez agregó que “la decisión de cambiar voluntariamente de empresa no es una cuestión cerrada. Y por lo tanto, permite tener lecturas disímiles y complementarias. Por un lado, no es menor que casi un tercio (29%) no supedite la decisión de cambio al mero paso del tiempo, y en consecuencia, la apoye en otras cuestiones del desarrollo profesional. Pero por otro lado, casi un 60% le pone fecha de vencimiento a la permanencia al cumplirse los 10 años. Por último, apenas el 5% declara que se cambiaría antes de los 3 años, lo cual rompe el mito de la rotación temprana por default y permite pensar que las personas aún apuestan al desarrollo profesional y hacer carrera en una misma empresa donde estén contentos”.

"No hay un tiempo ideal para quedarse en una compañía, eso depende da cada uno. Depende del desarrollo personal dentro de la empresa, depende de lo económico, depende de la personalidad de cada uno. En el caso que se pueda elegir, los plazos los pone uno. En mi caso personal, entre a "La Caja" con una idea inicial de quedarme 2 o 3 años y ya hace más de 15 años que estoy, siempre reinventándome en conocimientos, en desafíos y en proyectos. Por otra parte, las empresas también van mutando y uno acompaña esa mutación. También depende de aspectos externos influidos por el contexto y eso hace que una persona tenga más o menos ganas de cambiar. Pero sin dudas, lo mas importante es que uno sea feliz en donde está, si hay buen clima, buenos compañeros y está bien remunerado, ¿Por qué hay que cambiar? Si uno la está pasando bien", asegura Jorge Habif, director de RRHH, RSE y Comunicación interna de La Caja.

El sondeo, realizado entre toda la comunidad de alumnos y graduados del IAE Business School en el mundo, durante febrero y marzo de 2022, obtuvo además cerca de 500 respuestas de ejecutivos en posiciones de liderazgo en las principales compañías de Latinoamérica.