Equipos ágiles sin jerarquías y líderes que fomenten el bienestar: qué proyectan los referentes de HR para el futuro del trabajo

También Virginia Borrajo, cofundadora de Estudio Locht, coincide en esta visión de futuro en materia de Recursos Humanos y aclara que “la competencia y la autoridad como pilares en los equipos de trabajo se están dejando de lado para que tome más protagonismo el propósito como motor del equipo, con la colaboración, y la confianza como ejes centrales y no tanto el control como método”.

Esa visión sobre el gran protagonismo que vienen tomando las estructuras redárquicas en las organizaciones por sobre las tradicionales estructuras jerárquicas, estuvo presente en todos los casos que se abordaron en las 3 horas que duró la jornada donde estaban representadas las principales empresas líderes de Argentina de los más variados rubros como son las firmas SKF, Farmacity, Assist Card, Interbanking, Pedidos Ya, Globant, Swiss Medical Group y Los Grobo, entre otrass, además de Camuzzi, que ofició de anfitriona y prestó sus instalaciones.

En este sentido, Gabriela Francica, subgerente de Capacitación y Desarrollo Corporativo en Swiss Medical Group, mostró un programa de liderazgo redárquico que surgió en la vuelta de la pandemia. “El programa comenzó buscando una respuesta a cómo volver a la oficina y volver a conectar con nuestros compañeros tras el cansancio que traíamos de la pandemia, y hoy se convirtió en un proyecto de liderazgo redárquico que genera herramientas para que los líderes puedan generar conversaciones dentro de sus equipos de trabajo” explicó Gabriela durante su exposición. “Uno de sus ejes consiste en construir un propósito para que los colaboradores sientan la motivación de venir a trabajar y no lo hagan sólo por obligación” explica la profesional, quien junto a su equipo mostró como ejemplo el IKIGAI que utilizan dentro de sus equipos de trabajo como herramienta al momento de generar un propósito. Si bien no hay una traducción exacta, el término IKIGAI proviene de la cultura oriental y se usa para describir la razón de ser o la búsqueda del propósito de una persona. En el caso de Swiss Medical, se utiliza para buscar el propósito o la motivación de cada colaborador, y aquellos propósitos que más se repiten van conformando el propósito del equipo, lo que colabora a consolidar un IKIGAI cada vez más amplio.

Otro ejemplo claro lo dio Farmacity, empresa con 25 años de historia y 4 unidades de negocio que no paró ni en pandemia por su rol de esencial, donde comenzó un proceso de transformación que requirió un cambio radical en la manera de relación entre los equipos de trabajo. “Creamos un programa de liderazgo redárquico dónde la primera característica que tiene es no ser obligatorio” explica en su mesa de trabajo Daiana Zak de Farmacity, y aclara que “esta no obligatoriedad mostró un resultado sorprendente porque espontáneamente los líderes se van sumando cuando se sienten listos, están preparados internamente para afrontarlo o consideran que están en el momento, asegurando así un mejor rendimiento del programa”. Según su exposición, el primer eje en la formación es trabajar un nuevo rol del líder que no dirige ni ordena, sino que debe desarrollar más su rol de facilitador, se trabaja mucho en la identificación del líder catalizador y en la generación de conversaciones dentro de los equipos.

El evento contó con la apertura especial a cargo de Alejandra Petrau -People Experience & Sustentability Manager en SKF, quien charló sobre su experiencia en correr programas disruptivos en materia de HR dentro de una planta industrial metalmecánica, donde luego de 40 años incorporaron 4 mujeres al plantel. “El primer cambio debe ser dentro de uno mismo” explica Alejandra, quien mostró que hasta en las industrias más duras, con los más estrictos procedimientos y que jamás pueden detener sus procesos de producción, hay margen para innovar y hacer correr los más variados programas de HR que incluyen desde ecosistemas híbridos para combinar home office y trabajo presencial o liderazgo redárquico, hasta programas de diversidad.

El Hackathon de Locht es un evento que reúne a referentes de Recursos Humanos de las principales empresas líderes de Argentina para analizar, debatir y compartir experiencias de gestión en materia de HR. Como parte de la dinámica, las compañías aportan casos de trabajo y experiencias que están llevando adelante en sus organizaciones para compartir con los participantes a fin de analizar, desarrollar y debatir aquellas oportunidades de mejora que se detecten a través de diversas mesas de trabajo. Los otros casos analizados fueron de AssistCard, donde Elizabeth López, People & Talent Director presentó su programas de Liderazgo Evolutivo, Interbanking presentó su programa de Liderazgo y Datos a través de su Chief People Officer Valeria Czarnota, mientras que Ramiro Marchesotti, Talent Development Specialist de Globant mostró cómo implementaron un nuevo sistema para medir y evaluar potencial. Por su parte, Carolina Otero Furlong, Regional Partner Principal en Pedidos Ya compartió un programa destinado a mejorar la experiencia de los empleados, y Lucia Dellagiovanna, Mariela Perini y Ana Vultaggio del Grupo Los Grobo compartieron una estrategia desarrollada junto a Estudio Locht en la cual se trabajaron de manera vivencial las nuevas competencias del Grupo asociadas a la transformación ágil y digital con la participación de más de 250 colaboradores.