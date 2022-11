Romina Parquet, de CIMC Wetrans Delfin: "Cuando el SIRA esté establecido va a ser un beneficio para todos"

Periodista: ¿Cuál es la situación actual del comercio internacional, tras la pandemia y con la guerra entre Rusia y Ucrania?

Romina Parquet: Tras la pandemia el comex se vio muy beneficiado, principalmente las empresas de transporte, por ser un rubro esencial para abastecer insumos sanitarios. Incluso frente a ese escenario complejo, los países y las empresas tomaron conciencia de la importancia de tener stock para estar preparado ante situaciones imprevistas. La guerra es un fenómeno más sectorial, afecta sobre todo a Europa, y también nos da oportunidad a insertarnos en la exportación de trigo, maíz, gas y petróleo, para reemplazar productos. Sin embargo, la mayoría de los países están en recesión y el comercio internacional está más frenado, con menos volumen de importación y exportación.

P.: ¿Y en Argentina?

R.P.: Aunque la gente no lo conozca, las importaciones y exportaciones son lo que mueven un país. Hoy se le da el lugar y la importancia que tienen que tener, porque se habla todos los días del tema. Realmente no recuerdo que antes haya sido así. Se está buscando la manera de que la balanza comercial sea más eficiente. En términos de volumen no se ha modificado, pero hay nuevas medidas que se tomaron con el SIRA.

P.: ¿Qué cambió del sistema de importación SIMI al SIRA?

R.P.: Antes eran las DJAI, luego el SIMI y ahora el SIRA. Cada vez que se implementó un sistema lo que se intentó fue corregir el desajuste que se generaba, que no era otra cosa más que soluciones paralelas que terminaban afectado finalmente a la economía y al crecimiento del Estado y del país. La razón por la cual todos se quejan es porque se terminó el rulo financiero con el que se trabajaba en áreas de importación, exportación y todos los medios que permitían girar.

P.: Se acabó el negocio de unos pocos…

R.P.: Exacto. Y los que se quejan y no estaban, es por culpa de los que hacían mal las cosas. El nuevo sistema se creó para tener un control, que con los sistemas anteriores no se podía tener, porque ahora se cruza información con la capacidad financiera. Más allá de la autorización sobre la mercadería, ahora hay una autorización sobre la veracidad de la empresa, si tienen las condiciones para ser importador o exportador. Aunque hay que reconocer que va a ser más difícil hacer una trazabilidad de los ingresos y egresos de las exportaciones. Con la SIRA se define cuándo se va a poder girar y el Estado va a poder saber cuándo tiene usar los dólares y no van a faltar.

P.: ¿Pero ustedes se vieron afectados?

R.P.: Si los importadores y exportadores tienen menos actividad, empresas como la nuestra tienen menos trabajo. Y aunque yo sea pro trabajo, prefiero que, durante un tiempo, hasta que se acomode el sistema, merme el trabajo y que finalmente las cosas se hagan bien. Pasar por los períodos de transición siempre requiere un tiempo. Cuando criticamos tenemos que ser racionales: con tremendo cambio es obvio que hay que pasar por un proceso, y veo que va bastante rápido. El sistema está en funcionamiento y si bien la aprobación tarda unos días más, la demora es por adaptación.

P.: Entonces, ¿lo considera un cambio positivo?

R.P.: Las cosas van a estar mejor porque todos queremos que el país y el Estado tengan ingresos a través de los impuestos, y si todo el mundo trabaja en negro, no hay manera de recaudar. Cuando el sistema esté mejor establecido será un beneficio para todos, en uno o dos meses, no tengo dudas. Mi mirada está basada en mi experiencia, al ser socia y fundadora de la empresa, con 70 colaboradores, pagando todo en blanco… Me gustaría que todas las empresas hagan lo que hacemos nosotros, y las medidas van por ese lado.

P.: De hecho, se están expandiendo, con inversiones en infraestructura propia a partir de la apertura de su centro logístico AAA, ¿de qué se trata el proyecto?

R.P.: Era un proyecto previsto para el año que viene, pero nos pareció una excelente oportunidad y se dieron las condiciones. A todo el sector le ha ido muy bien y las empresas tienen que invertir para seguir creciendo, y nosotros lo hacemos con inversiones propias. Se trata de un proyecto de distribución y transporte de logística para el e-commerce, que ya hacemos a nivel multinacional. Es el primer centro, pero vamos a abrir otros en este, oeste y el sur.

(N. del R.: El desarrollo de este nodo logístico emplazado en 116.300 m2 cuenta con el aval y expertise de CBN Group, y se caracteriza por un enfoque en la sustentabilidad, la calidad constructiva y la innovación, cumpliendo con los más altos estándares en seguridad medioambiental y laboral. Tendrá cámaras de temperatura controlada, racks propios para 42.000 posiciones, calle perimetral de fácil acceso, vigilancia y monitoreo 24/7 y grupo electrógeno con 100% de back up para garantizar la operatoria).

P.: Es una oportunidad para aprovechar el boom del comercio electrónico…

R.P.: El e-commerce vino para quedarse y va a seguir avanzando. Incluso, en el sector B2B lanzamos una plataforma para que importadores y exportadores de América Latina puedan para vender y conocerse en un ámbito confiable. Es el primer marketplace de la región y surgió de un acuerdo de colaboración con Latindyl. Es una inversión y un apoyo a la industria nacional para que empresas productoras argentinas puedan vender a toda la región.

image.png

P.: En Ámbito Debate dijo que “hay que hacer parte a los empleados de las ganancias y de los éxitos de las compañías, y ese fue nuestro éxito”, ¿a qué se refirió?

R.P.: No es una frase usual, y nosotros no somos una empresa usual. Antes de tener la compañía, con mi socio fuimos empleados y entendemos que, si la empresa progresa, el empleado también debe hacerlo. Que no sea solo un bono anual o semestral, sino que cada vez que a la empresa le vaya bien eso se trasmita a los sueldos, que hay más beneficios, comisiones por resultados, porque si no parece que cuando a las compañías les va bien las únicas que crecen son las empresas, y no los empleados. Es no es justo. Las empresas las hacen las personas. Sin los empleados no podríamos hacer lo que hacemos, y nunca podríamos haber crecido. Prefiero ceder un poco la ganancia y seguir creciendo, es un círculo virtuoso y así trabajamos nosotros.

P.: ¿Cree que la participación de los trabajadores en las ganancias debería salir por ley?

R.P.: Como somos una empresa privada, puedo responder desde una decisión nuestra, desde nuestra empresa y nuestros valores. El día que tenga un puesto político puedo contestar desde otro lugar. No puedo opinar sobre lo que los demás decidan.

P.: ¿Con qué países conviene aliarse para potenciar el comercio?

R.P.: La apertura al mundo tiene que ser total, y tenemos que trabajar en conjunto con todos los países. Soy una de las personas que más critica las visas y la discriminación oculta que generan hacia lo seres humanos de no poder circular libremente por los países, y de la misma manera sucede con las mercaderías. Si hablamos de países, soy una enamorada de China y agradezco la oportunidad laboral que me han dado. Admiro su cultura y si es por trayectoria y su historia milenaria, China está mejor posicionada que Estados Unidos para ser el próximo líder del mundo.

P.: ¿Y entonces qué falta?

R.P.: En términos de reservas e intercambio comercial, en los números, China es más grande que Estados Unidos, pero tiene que haber un reconocimiento político a nivel mundial en ese sentido. En la práctica, China ya lo es…

P.: ¿Qué potencial tiene la Argentina en el comercio exterior global?

R.P.: Los argentinos, y sobre todo los empresarios nacionales, tienen que tratar de quejarse menos y trabajar más. En Argentina está muy instalada la queja, de que todo nos molesta. Pero tenemos que usar la energía para seguir adelante todos, aunque siempre haya problemas, lo mejor que podemos hacer es trabajar, porque con trabajo se logra todo.