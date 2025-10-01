Santander lanzó una nueva edición de su programa internacional de becas y ofrecerá 90 cupos para jóvenes de 13 países, entre ellos Argentina, que podrán participar de una experiencia intensiva en innovación e inteligencia artificial en la IE University de Madrid.
Santander abre convocatoria para 90 becas en innovación e inteligencia artificial en Madrid
El programa está destinado a jóvenes de entre 21 y 35 años de 13 países, incluido Argentina. La experiencia se desarrollará en julio de 2026 en IE University, con todos los gastos cubiertos.
-
La revista Fortune reconoció a Santander Open Academy por su contribución a "cambiar el mundo"
-
Elon Musk alcanzó un patrimonio récord de casi u$s500.000 millones y rompe todos los registros de riqueza
La iniciativa, denominada “Innovation & AI Experience en Madrid”, tendrá lugar durante dos semanas en julio de 2026 y está dirigida a jóvenes de 21 a 35 años residentes en Argentina, Alemania, Brasil, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, México, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido y Uruguay.
El programa es totalmente gratuito para los seleccionados e incluye pasajes internacionales, alojamiento y actividades académicas. Además, no se requiere contar con título universitario ni ser cliente del banco. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 3 de diciembre de 2025 a través de la plataforma Santander Open Academy.
Según destacó la entidad, el objetivo es que los participantes puedan potenciar habilidades de liderazgo, creatividad e innovación, aplicando la inteligencia artificial a desafíos sociales reales, en un entorno internacional e interdisciplinario.
Esta propuesta se suma a las iniciativas globales de Santander Open Academy, que en 27 años ya destinó más de €2.400 millones en programas de educación, empleabilidad y emprendimiento, beneficiando a más de 3,7 millones de personas. En Argentina, Santander mantiene alianzas con más de 100 universidades y un programa de banca responsable enfocado en educación, desarrollo sostenible y progreso social.
Con esta convocatoria, el banco reafirma su estrategia de impulsar la educación como motor de oportunidades y progreso para personas, empresas y comunidades.
Dejá tu comentario