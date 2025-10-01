Santander abre convocatoria para 90 becas en innovación e inteligencia artificial en Madrid







El programa está destinado a jóvenes de entre 21 y 35 años de 13 países, incluido Argentina. La experiencia se desarrollará en julio de 2026 en IE University, con todos los gastos cubiertos.

Según destacó la entidad, el objetivo es que los participantes puedan potenciar habilidades de liderazgo, creatividad e innovación, aplicando la inteligencia artificial a desafíos sociales reales, en un entorno internacional e interdisciplinario.

Santander lanzó una nueva edición de su programa internacional de becas y ofrecerá 90 cupos para jóvenes de 13 países, entre ellos Argentina, que podrán participar de una experiencia intensiva en innovación e inteligencia artificial en la IE University de Madrid.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La iniciativa, denominada “Innovation & AI Experience en Madrid”, tendrá lugar durante dos semanas en julio de 2026 y está dirigida a jóvenes de 21 a 35 años residentes en Argentina, Alemania, Brasil, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, México, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido y Uruguay.

El programa es totalmente gratuito para los seleccionados e incluye pasajes internacionales, alojamiento y actividades académicas. Además, no se requiere contar con título universitario ni ser cliente del banco. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 3 de diciembre de 2025 a través de la plataforma Santander Open Academy.

Según destacó la entidad, el objetivo es que los participantes puedan potenciar habilidades de liderazgo, creatividad e innovación, aplicando la inteligencia artificial a desafíos sociales reales, en un entorno internacional e interdisciplinario.

Esta propuesta se suma a las iniciativas globales de Santander Open Academy, que en 27 años ya destinó más de €2.400 millones en programas de educación, empleabilidad y emprendimiento, beneficiando a más de 3,7 millones de personas. En Argentina, Santander mantiene alianzas con más de 100 universidades y un programa de banca responsable enfocado en educación, desarrollo sostenible y progreso social.

Con esta convocatoria, el banco reafirma su estrategia de impulsar la educación como motor de oportunidades y progreso para personas, empresas y comunidades.

Temas Santander

Madrid

Becas