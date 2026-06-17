Tienen 23 años, dejaron sus trabajos y lanzaron una startup que busca simplificar alquileres con inteligencia artificial

Iñaki Valencia y Martín Quijano provenientes de familias ligadas al mercado inmobiliario crearon una plataforma para digitalizar alquileres. Reúnen más de 1.000 propiedades y ofrecen procesos con garantías online y firma electrónica.

La digitalización de los alquileres apunta a reducir tiempos y trámites para que propietarios e inquilinos puedan concretar una operación de manera más ágil y segura

La primera tarea de Iñaki Valencia dentro del negocio inmobiliario fue llevar llaves, papeles y depósitos al banco. Tenía apenas 15 años y trabajaba como cadete en la inmobiliaria fundada por su abuelo hace más de medio siglo en Mar del Plata. Entre carpetas, llamadas, contratos impresos y paredes repletas de llaves descubrió un sector que todavía se movía con procedimientos muy artesanales.

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Ocho años después, con apenas 23, decidió dejar atrás la seguridad de un trabajo conocido y, junto con Martín Quijano , crear Mob.ar, una startup que busca simplificar el mercado de alquileres mediante Inteligencia Artificial (IA), garantías digitales y firmas electrónicas.

La plataforma ofrece una opción gratuita para propietarios y, en determinados planes, cobra un fee máximo de u$s299 cuando la operación se concreta.

La relación con el sector inmobiliario estuvo presente desde siempre. Su abuelo fundó una inmobiliaria en Mar del Plata hace más de 50 años y tanto él como uno de sus tíos continuaron con la actividad. Esa cercanía le permitió conocer desde muy joven la dinámica cotidiana del negocio.

Valencia explicó: "Lo que más me llamaba la atención era que el proceso seguía siendo muy manual. Había muchas carpetas, llamadas, llaves y documentación física. Ahí entendí que existía una oportunidad para simplificar una parte del proceso y darle más información a todas las partes".

La formación académica también acompañó ese camino. Gracias a una beca estudió Negocios Digitales en la Universidad de San Andrés y se acercó al ecosistema emprendedor. Del otro lado apareció un socio con perfil tecnológico. Martín Quijano, egresado del colegio ORT y también de la Universidad de San Andrés, programa desde los 15 años y proviene de una familia vinculada al rubro inmobiliario.

La combinación entre ambos perfiles terminó por darle identidad al proyecto. Mientras Valencia aportó el conocimiento del funcionamiento diario de una inmobiliaria, Quijano sumó la experiencia tecnológica para desarrollar una plataforma capaz de ordenar procesos que durante décadas dependieron del papel y del seguimiento manual.

Iñaki Valencia y Martín Quijano Historias que Inspiran Martín Quijano e Iñaki Valencia, ambos de 23 años, fundaron la startup con el objetivo de simplificar los alquileres y reducir la burocracia mediante herramientas digitales

En ambos casos, emprender no era algo extraño. Crecieron en familias donde los proyectos propios y el trabajo independiente formaban parte de la vida cotidiana. Esa cultura terminó por convertirse en un punto de encuentro entre los dos fundadores.

El problema apareció cuando le tocó alquilar

La experiencia como inquilino terminó de convencerlo. Tras mudarse a Buenos Aires en 2022, alquiló en varias oportunidades y comprobó las dificultades desde el otro lado del mostrador.

La falta de una garantía propietaria en la Ciudad de Buenos Aires lo obligó a recurrir a un seguro de caución y atravesar un circuito de documentación, firmas y trámites adicionales.

"Ahí me di cuenta de que había muchos inquilinos con capacidad de pago que quedaban afuera porque no cumplían con las exigencias tradicionales. Y al mismo tiempo los propietarios tampoco tenían herramientas para saber quién estaba del otro lado", recordó.

La incertidumbre también alcanzaba a los dueños. Cada visita implicaba abrir la puerta de una propiedad sin conocer realmente quién era el interesado, si tenía ingresos suficientes o si estaba en condiciones de avanzar. Ese punto terminó por convertirse en uno de los principales disparadores del emprendimiento.

La propuesta de Mob.ar apunta a ordenar el proceso completo. La plataforma califica inquilinos, valida documentación, integra garantías digitales a través de una alianza con Hoggax y permite avanzar con firmas electrónicas y procesos automatizados.

Además, cualquier propietario puede publicar sin costo y comenzar a recibir interesados previamente analizados. En determinados planes, el servicio cobra un fee máximo de u$s299 únicamente cuando el alquiler se concreta.

Al mismo tiempo, el sistema permite coordinar visitas, ordenar documentación y presentar candidatos con información financiera validada. El objetivo es generar más confianza entre las partes y evitar pérdidas de tiempo.

Quijano precisó: "No se trata solamente de conseguir más consultas, sino de conseguir mejores candidatos. Personas verificadas, con documentación organizada y con capacidad financiera para respaldar la operación".

Dejar una posición conocida para arrancar desde cero

A fines del año pasado, Valencia decidió cerrar una etapa y abandonar Roomix para concentrarse por completo en el nuevo proyecto. El movimiento implicaba renunciar a un camino conocido para embarcarse en una startup naciente junto con Quijano.

Los dos tenían apenas 23 años y asumieron que el principal desafío consistía en construir desde cero. La apuesta aparecía acompañada por un costo de oportunidad inevitable.

Iñaki Valencia y Martín Quijano Historias que Inspiran Desde una oficina en Buenos Aires, los jóvenes desarrollan una plataforma que ya reúne más de 1.000 propiedades y busca agilizar las operaciones entre propietarios, inquilinos e inmobiliarias

"Siendo jóvenes, siempre existe la posibilidad de estar haciendo otra cosa. Pero los dos tenemos una motivación muy fuerte para resolver este problema", sostuvo.

Para ambos, el mayor desafío pasa por alcanzar la escala suficiente para que propietarios, inquilinos e inmobiliarias utilicen la plataforma de manera simultánea.

La lógica es similar a la de otros negocios digitales: cuantos más usuarios participan, más valor adquiere la herramienta para todos.

"El principal foco está en construir un network effect. Cuantos más propietarios, inquilinos e inmobiliarias utilizan Mob, más útil se vuelve el producto", señaló.

Más de 1.000 propiedades y una visión de alquileres en 48 horas

La compañía ya reúne más de 1.000 propiedades publicadas y concretó más de diez alquileres. También mantiene conversaciones con inmobiliarias interesadas en incorporar herramientas para ordenar la documentación y mejorar la selección de candidatos.

Según Valencia, uno de los problemas actuales es la enorme cantidad de consultas desordenadas que reciben los propietarios cuando publican en distintos sitios.

La startup ofrece herramientas para gestionar visitas, validar perfiles, administrar documentos y acceder a garantías digitales con descuentos de hasta el 50%.

Para las inmobiliarias, además, incorpora análisis financiero, seguimiento de interesados y firma electrónica, con el objetivo de reducir tiempos y ofrecer una experiencia más sencilla.

El desembarco de la inteligencia artificial representa uno de los pilares del proyecto. Lejos de pensarla como un reemplazo de las personas, los fundadores la utilizan para automatizar tareas repetitivas y reducir tiempos.

La tecnología permite leer documentación, responder consultas frecuentes, ordenar información, detectar inconsistencias y precalificar interesados. También facilita el seguimiento de los procesos y libera tiempo para las tareas de mayor valor.

Iñaki Valencia y Martín Quijano Historias que Inspiran Iñaki Valencia, junto al primer inquilino que cerró una operación mediante la plataforma. La startup apuesta por digitalizar el proceso de alquiler con inteligencia artificial, garantías online y firma electrónica

Quijano destacó: "Las personas ya están acostumbradas a resolver cada vez más cosas desde el celular. En alquileres todavía existe mucho espacio para mejorar la experiencia".

La visión de largo plazo apunta a un proceso mucho más ágil. La idea es que una persona pueda encontrar una propiedad desde su teléfono, coordinar una visita y avanzar con la reserva y la garantía en cuestión de horas.

Incluso, el objetivo consiste en que un inquilino pueda pasar de encontrar un aviso a estar en condiciones reales de mudarse en apenas 48 horas, mientras el propietario reduce los tiempos de vacancia y gana previsibilidad en el cobro.

Los próximos pasos incluyen incorporar herramientas para administrar todo el ciclo del alquiler, desde pagos y vencimientos hasta reclamos, arreglos y comunicación entre las partes.

La intención es que propietarios, inquilinos e inmobiliarias puedan concentrar toda la gestión en un solo lugar. La plataforma busca sumar funciones vinculadas con pagos, ajustes, administración y seguimiento, de manera similar a lo que ocurrió con otros servicios digitales que reemplazaron procesos presenciales.

"Queremos que propietarios, inquilinos e inmobiliarias puedan gestionar todo desde el teléfono y con más información. El mercado todavía tiene mucho espacio para simplificarse y creemos que ese cambio recién está empezando", concluyó Valencia.