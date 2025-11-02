Un error que le cambió la vida: se volvió millonario de la noche a la mañana por una insólita razón







Un insólito motivo hizo que este hombre cambie su vida al ganar millones de dólares en un Casino.

Logró ganar millones por un grosero error del reconocido casino de Cincinnati. ABC

Si bien el sueño de muchos, por no decir todos, es tener la posibilidad de ganar millones en cuestión de horas o minutos, no es para nada una tarea fácil. Sin embargo, a veces hay excepciones, que por muy locas que parezcan, hacen que pocos suertudos consigan una auténtica fortuna.

Kevin Lewis es uno de esos casos, un afortunado que consiguió una increíble cantidad de dinero por un motivo tan insólito como real. Y aunque este error lo benefició, trajo grandes polémicas que abarcaron la tapa de los portales de noticias de Estados Unidos.

Horseshoe_Casino_Cincinnati_in_2013 El grosero error del Casino le permitió ganar millones. 5chw4r7z/Wikipedia La historia de Kevin Lewis que lo llevó a ganar un millón de dólares La historia en un principio es sencilla. Kevin Lewis ganó un sorteo realizado por el Casino Horseshoe de Cincinnati y hasta ahí es un relato normal, aunque no todos logran conseguir millones de la noche a la mañana. El afortunado posó con el cheque y recibió el dinero.

Pero todo lo que fácil llega, también fácil puede irse. Porque después de que el Casino entregue el premio, advirtió un grosero error: el ganador era Kevin Lewis, aunque no el que se terminó llevando el cheque con el millón de dólares, sino otro con el mismo nombre.

La decisión del casino tras el error millonario La confusión por los nombres y los millones entregados a las personas equivocadas fue una noticia que se viralizó en todo Estados Unidos e incluso fuera del mundo. El error fue grave, y el casino se podría haber enfrentado a múltiples problemas legales si no buscaba una forma de sanar el papelón que habían cometido.

Ambos Kevin Lewis vivían en Cincinatti, estaban comprometidos y eran clientes habituales. El vicepresidente y gerente general de Horseshoe Cincinnati, Kevin Kline, admitió el error y tomó una decisión que les sirvió a todos: no le iban a quitar el premio ganador al primer Kevin y el segundo no se quedó con las manos vacías: también recibió su millón de dólares. Así, una grosera equivocación volvió millonarios a ambos Lewis.

