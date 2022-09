Llega la EVA 2022: La Exposición de Videojuegos Argentina cumple 20 años

EVA 2019 ADVA

El evento está organizado por la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentinos (ADVA). La primera EVA fue en 2003 y, desde entonces, se celebró de manera ininterrumpida por 20 años, lo que la consagra el evento de industria de videojuegos más longevo e histórico de Latinoamérica.

EVA es un espacio de encuentro, diálogo, capacitación, exhibición y desarrollo de negocios, con foco en videojuegos. Se trata del evento de desarrollo de videojuegos más importante de la industria local, que año tras año crece en público, invitados y sponsors. Cada año, la exposición es visitada por miles de profesionales, entusiastas de los videojuegos y estudiantes.

El formato de EVA 2022 consta de conferencias, rondas de negocios con clínicas de pitching, feria de empleo y la zona de exposición de videojuegos EVA Play. El evento cierre será la premiación EVA Awards 2022.

Feria de Empleo en EVA 2022

Junto con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ADVA anuncia la Feria de Empleo de EVA 2022 para promover la profesionalización del sector y colaborar en la generación de puestos de empleo de calidad. Contará con la presencia de más de 25 empresas de la industria local de videojuegos y es una excelente oportunidad para quienes quieren trabajar en la industria.

¿Dónde?: Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (Av. San Juan 350)

¿Cuándo? Miércoles 14 de septiembre de 11 a 16 hs. La participación es libre y gratuita, por orden de llegada. Se recomienda llevar CV y portfolio impresos.

Rondas de Negocios en EVA 2022

Las Rondas de Negocios de EVA 2022 conectan a publishers e inversores de todo el mundo con estudios que desarrollan videojuegos y empresas que ofrecen servicios desde Argentina y Latinoamérica. ADVA organizará clínicas de pitching sobre cómo pitchear tu proyecto/servicio ante publishers e inversores los días 5, 9 y 12 de septiembre.

¿Qué es?: Rondas de Negocios de EVA 2022. Son una herramienta para incentivar intercambios comerciales, y que se generen más y mejores negocios en el sector videojuegos.

¿Dónde?: Centro Cultural Kirchner (CCK, Sarmiento 151, CABA).

¿Cuándo?: Jueves y viernes 15 y 16 de septiembre de 14:00 a 20:00. La entrada es arancelada con inscripción previa.

Empresas internacionales que estarán presentes en las Rondas de EVA 2022 (en orden alfabético): 11bit Studios, 12 minutos, Amber, Blacknut, Curve Games, Dedalord, Devolver, Devoted Studios, Eclipse Entertainment, Focus, Globant, Google, Green Lava Studios, Guerrilla Games, ID@Xbox, Kokku, Latinx in Gaming, Lion Studios, Oooh TV, Potato Play, Raw Fury, RocketRide, Seat 7, Soedesco, Tamalaki/ FGL, Team17, Tencent, The Sandbox, Triple Dragon, Ubisoft Montreal, Unreal Engine/ Epic Games, Us Two, Xsolla y Zynga.

EVA PLAY

La zona de exposición EVA Play permite jugar demos y videojuegos de Argentina y Latinoamérica. Se expondrán 75 juegos, 60 de los cuales van a tener su puesto físico en la Plaza Seca del CCK y otros 15 juegos que se sumarán a la plataforma online.

¿Qué es?: EVA Play 2022 una selección de los mejores juegos del sector para exhibirlos presencialmente en EVA 2022 y de forma digital en un catálogo online.

¿Dónde?: Centro Cultural Kirchner (CCK, Sarmiento 151, CABA).

¿Cuándo?: Viernes y sábado 16 y 17 de septiembre de 14:00 a 20:00. La entrada es gratuita.

Algunos de los juegos confirmados son: Animal Liberation Squad (Hidden People Club), Atuel (Matajuegos), Dorfs Hammers for Hire (Ravegan), Golazo 2 (Purple Tree), Kion (Robi Studios), Looters (3OGS y Game Ever), Out of Bounds (Saibot Studios), Payloaders Strike! (Payloaders Strike!), Queer and Chill (Team Spicy Bubble), Slender Threads (Blyts), Tenebris Somnia (Andrés Borghi), Thunder Ray (Purple Tree), Unusual Findings (Epic LLama) y Vlad Circus: Descend into Madness (Indiesruption), entre otros.

Conferencias y paneles en EVA 2022

EVA 2022 contará con un line up de oradoras y oradores para festejar estos 20 años de EVA. Dentro de los speakers confirmados están Eduardo Vaisman (argentino, director de audio de FarCry 6), Lennart Franken y Tom Delboo, (de Guerrilla Games, desarrolladores de la saga Horizon) y David Fernandez Huerta (de ustwo Games, desarrolladores del premiado Monument Valley)

¿Qué es?: Un ciclo de charlas, paneles y talleres a cargo de referentes de la industria de videojuegos, tanto de carácter técnico como artístico e inspiracional

¿Dónde?: Centro Cultural Kirchner (CCK, Sarmiento 151) y en Image Campus (Salta 239)

¿Cuándo?: Viernes y sábado 16 y 17 de septiembre de 14:00 a 20:00. La entrada es gratuita y será por orden de llegada, ya que la capacidad de las salas es limitada.

EVA AWARDS 2022

EVA 2022 cerrará con la celebración de los EVA Awards, los premios de la industria que entregarán recompensas monetarias, gracias al apoyo de Xsolla. ¡Los juegos ganadores en las categorías Mejor Juego EVA PLAY y Mejor Juego MPVP recibirán premios de u$s3500 y u$s1500 respectivamente!

El jurado de los EVA Awards 2022 estará integrado por un equipo internacional:

Alessandro Biollo (Xsolla)

Diego Ruiz (Dedalord)

Hernán Destri (Curador EVA PLAY 2022)

Lucas Shrewsbury (The Sandbox)

Marcos Ribatto Crespo (Director EVA 2022)

Ricardo Correia (Indie X online 2022)

Sebastián Blanco (Curador EVA PLAY 2022)

¿Qué es?: Los EVA Awards 2022 destacarán lo mejor de la industria en las siguientes categorías: Mejor Audio, Mejor Arte, Mejor Diseño, Mejor Idea Original, Mejor Juego Mobile, Premio del Público, Premio de la Prensa, Mejor Juego Mi Primer Videojuego Publicado (MPVP) y Mejor Juego EVA 2022

¿Dónde?: Centro Cultural Kirchner (CCK, Sarmiento 151, CABA)

¿Cuándo?: Sábado 17 de septiembre, 18 hs en Sala Argentina del CCK