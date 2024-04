Netflix: la película de solo hora y media que te dejará con la boca abierta

A pesar de los tintes y personajes de ficción, la historia de La cumbre de los dioses busca revelar uno de los grandes misterios del alpinismo, uno que la historia dejó de lado. Durante la década de 1920, Andrew Irviene y George Mallory incursionaron en el Everest para llegar a su cima, una meta que nadie había logrado. Llevaron una cámara para registrar su logro, pero ambos desaparecieron y no se encontraron rastros. Si se hallara la cámara y demuestra que ambos llegaron a la cima, serían los primeros en hacerlo antes de Edmund Hillary y Tensing Norgay en 1953.

Embed - The Summit of the Gods | Official Trailer | Netflix