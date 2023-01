Netflix reveló la fecha de estreno de lo nuevo de Zack Snyder y otras películas para 2023

Rebel Moon sitúa su historia en el borde de la galaxia, cuando una colonia pacífica se ve amenazada por los ejércitos del tiránico Regente Balisarius. La colonia envía a una joven llamada Kora a buscar guerreros de planetas vecinos para ayudarlos a resistir.

La película está protagonizada por Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Bae Doona, Ray Fisher, con Charlie Hunnam y Anthony Hopkins en un papel de voz. También está protagonizada por Cary Elwes, Corey Stoll, Jena Malone y Fra Fee. Snyder escribió el guión con Kurt Johnstad de 300 y su escritor del Ejército de los Muertos, Shay Hatten.

Entre las otras fechas de lanzamiento de Netflix reveladas hoy se encuentran Murder Mystery 2 de Adam Sandler y Jennifer Aniston (31 de marzo), The Mother de Jennifer Lopez (12 de mayo), Extraction 2 de Chris Hemsworth (16 de junio), They Cloned Tyrone de John Boyega y Jamie Foxx (julio 21), Lift del cineasta F. Gary Gray (25 de agosto), Pain Hustlers de Emily Blunt y Chris Evans (27 de octubre) y The Killer de David Fincher (10 de noviembre).