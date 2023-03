Notable nuevo álbum de Lana del Rey

Basta escuchar el primer track “The Grants” para entender que Lana del Rey ha regresado en su mejor versión de sí misma, con letras llenas de emociones y climas íntimos que van creciendo del gospel a sublimes arreglos de cuerdas. La cantante y compositora de canciones suaves y personalísimas parecía haber llegado a una cumbre con su antológico “Norman Fucking Rockwell” de 2019, y en parte es cierto señalar que sus dos álbumes posteriores parecían outakes de esa gran obra más que discos con nuevas ideas. Esto termina con este gran “Did You Know There’s Is A Tunnel Under Ocean Blvd” que marca un viaje renovado con un puñado de canciones formidables. Empezando por arreglos que parten del piano o guitarra central para ir tomando formas y atmósferas creativas, como en el extenso “A & W” que dura 7 minutos y va de la balada al hip hop urbano y casi experimental. Ni hablar del “Jon Batiste Interlude” –uno de los tantos astros invitados a la grabación- que nos lleva a un extraño universo soul y ambient a la vez, mientras que su “Paris, Texas” la muestra con su voz más cruda y ascetica. Este es uno de esos discos llenos de detalles y matices que sin duda está entre lo mejor de esta gran cantante.