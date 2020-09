Seguridad social

RG 4808 (AFIP) (BO 02/09/20)

Contribuciones al SIPA. Empleadores del sector salud. Extienden beneficio.

El Dto. 300/20 otorgó a los empleadores relacionados con la salud, una reducción del 95% de la contribución al SIPA. Habiendo el Dto. 695/20 prorrogado el beneficio, la AFIP dispuso su aplicación para los períodos devengados agosto, septiembre y octubre de 2020.

RG 4811 (AFIP) (08/09/20)

ATP. Agosto 2020. Acceso.

Pudieron solicitar el beneficio del Programa para los salarios devengados en agosto/20, desde el 28 de agosto hasta el 3 de septiembre, a través de la página web del ente, igual que en meses anteriores. Se norma el procedimiento a cumplir en cada una de las posibilidades así como también se extiende la aplicación del régimen de facilidades de pago, regulado por la RG 4734. Para los empleadores cuyas ventas de julio/20 superen a las de julio/l9, en hasta

el 40 por ciento, ni pueden acceder al salario complementario pero pueden obtener un crédito a tasa subsidiada para cancelar las remuneraciones citadas. También se postergaron los vencimientos para la presentación y pago de las declaraciones juradas de agosto 2020.

RG 4813 (AFIP) (BO 11/09/20)

Créditos a tasa subsidiada. Agosto 2020. Requisitos y plazos.

Se reguló el procedimiento para solicitar el préstamo siempre que se haya cumplido con las obligaciones del art. 2° de la RG 4693 y se posea domicilio fiscal electrónico constituido Los interesados deben ingresar al Programa para presentar la solicitud si se los ha notificado que resultan susceptibles de obtenerlo. Luego se debe reingresar para conocer y aceptar el monto teórico máximo del crédito disponible y seleccionar la entidad bancaria para la tramitación. Serán caracterizados en el Sistema Registral como 468 - Crédito a Tasa subsidiada del 15% TNA. Se fijaron asimismo las fechas máximas de presentación.

ASIGNACIONES

FAMILIARES

Res. 312/20 (ANSES)

(BO 02/09/20)

Asignaciones familiares y universales. Incremento.

Habiéndose aprobado el índice de movilidad de setiembre/20 en 7,5%, se dispuso el incremento de las asignaciones familiares y los rangos de ingresos del grupo familiar. Los nuevos montos figuran en anexos a la norma. Para acceder a los beneficios el límite de ingresos mínimo del grupo familiar se fijó en $6.105,79 (200 para desempleo) y el máximo aplicable será $155.328 y $77.664 para uno de los integrantes del grupo familiar

BENEFICIOS SOCIALES

Res. Conj. 6/20 (MS, ANSES y DNRNP) (04/09/20)

Certificado Digital de Hechos Vitales. Habilitación.

El Ministerio de Salud, ANSES y la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas, habilitaron el Certificado Digital de Hechos Vitales, como documento electrónico certificante. La Dirección tendrá a su cargo instrumentar las medidas pertinentes para su emisión a través de medios electrónicos, firmados digitalmente por los médicos intervinientes, resguardando la seguridad e inviolabilidad de los datos. La Dirección y ANSES establecerán las modalidades y plazos en los que se implementará, progresivamente, el proceso de las novedades. En una primera etapa se incluirá a los beneficiarios previsionales y a los recién nacidos. .

Res. 324/20 (ANSES)

(BO 07/09/20)

Subsidio de contención familiar. Acceso.

Se reguló el procedimiento para que los beneficiarios incluidos por el Dto. 655/20 en el cobro del Subsidio de Contención, fallecidos a causa del Covid-19, siempre que el deceso hubiera ocurrido a partir de la fecha de entrada en vigencia del decreto. La comprobación de la causal de fallecimiento se efectuará conforme la información brindada por el Ministerio de Salud

Dto. 734/20 (BO 09/09/20)

Programa ACOMPAÑAR. Creación.

El Programa está destinado a promover la autonomía de las mujeres y personas LGBTI+ en riesgo acreditado por violencia por motivos de género que ponen en riesgo su integridad física y psicológica y su autonomía económica y social, otorgándoles un apoyo económico para cubrir gastos esenciales. Consistirá en una suma de dinero no reintegrable, personal, no renovable y no contributiva equivalente a un salario mínimo vital y móvil, que se abonará durante seis períodos mensuales consecutivos. Operara en el ámbito del Ministerio de las Mujeres, Generos y Diversidad y ANSES tendrá a su cargo el pago de la prestación. La noma dispone los requisitos a cumplir.

SISTEMA INTEGRADO

PREVISIONAL ARGENTINO

Res. 309/20 (ANSES)

(BO 10/09/20)

Beneficiarios previsionales.

Fe de vida. Suspensión.

Se suspendió el trámite de actualización de fe de vida para los jubilados y pensionados del SIPA y Pensiones No Contributivas, a fin de garantizarles el cobro de las prestaciones en los meses de setiembre y octubre de 2020. Quienes perciben sus haberes a través del Banco Apoderado podrán presentar el certificado semestral hasta el 31 de octubre de 2020.

Res. 325/20 (ANSES)

(BO 07/09/20)

Haberes jubilatorios. Nuevos montos. Índices para cálculo de futuras jubilaciones

El haber mínimo garantizado desde setiembre 2020 será de $18.128,85, el haber máximo $121.990,04, la Prestación Básica Universal será $7.756, 32 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor $14.503,08. La base imponible mínima y máxima para el cálculo de los aportes y contribuciones al SIJP, se regularon en $6.105,79 y $198.435, 72 respectivamente. Se establecieron los coeficientes de ajuste para acceder al componente de permanencia en el régimen público, para quienes cesen desde el 31 de agosto o continúen en actividad y soliciten la prestación desde el 1 de septiembre de 2020.

L.M.S.