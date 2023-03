RUBINZAL - CULZONI

El autor, acompañado de destacados colaboradores en la especialidad, Matías F. Broggi Forclaz e Ignacio A. Garrone, obtiene como resultado una obra en cuatro tomos (uno más que el original) que desgrana el proceso penal con profundizado y crítico análisis. Su postura con respecto al atraso que manifiesta el actual proceso que incluso no se compadece con los preceptos constitucionales queda claro al decir en su prólogo, de esta nueva edición actualizada, “no solo en las provincias argentinas sino en muchos países latinoamericanos ya hace tiempo se ha legislado y puesto en vigencia nuevos digestos de corte acusatorio adversarial…”. En este orden, Jauchen y sus colaboradores tomaron como base de análisis al Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe por entender que es el que más se acerca al sistema impulsado, pero desde la primera edición hubo importantes reformas en la materia además de la entrada en vigencia progresiva del Código Procesal Penal Federal, todos tratados ahora en la obra, y en el pormenorizado desarrollo de sus diversas cuestiones cuenta, sumado a la propia opinión, con importantes citas jurisprudenciales y doctrinarias.

EL CONTRATO RELACIONAL

DE TRABAJO

Sebastián Coppoletta

RUBINZAL - CULZONI

El subtítulo de esta obra es “Crítica del sistema legal de protección contra el despido arbitrario” y para que no queden dudas cual es el derrotero el autor advierte “Esta no es una tesis sobre flexibilización laboral”. Dicho de otro modo, el análisis que aborda no apunta a argumentar en contra de la ilicitud del despido arbitrario, en rigor busca exponer una interpretación superadora de ese conflicto entre la ilicitud y la licitud. A tales fines divide el desarrollo en cinco partes: Presentación y aspectos metodológicos; El contrato relacional de trabajo; Deconstruyendo la teoría del despido arbitrario como acto ilícito; Construyendo la teoría “relacional” de protección contra el despido arbitrario y, finalmente, en la quinta parte, Coppoletta vuelca sus conclusiones. El tema tiene varias aristas para su análisis, en su mayoría tratadas en la estructura de la obra, y esa variedad dispara consecuentemente una diversidad de posturas. En ese contexto, estas páginas, de abundantes referencias doctrinarias y jurisprudenciales, aportan un material de interesante perspectiva para los profesionales del derecho dedicados a esta especialidad.

ÁREA TRIBUTARIA

ACTIVIDADES AGROPECUARIAS

TRATAMIENTO TRIBUTARIO

Gabriel A. Larrabe

CER-FJF EDICIONES

El autor desarrolla un itinerario técnico por los principales impuestos nacionales (Ganancias, IVA, etc.) y provinciales (Ingresos Brutos, Sellos), que gravan a las explotaciones agrícolas y ganaderas del país explicando y analizando la determinación y liquidación de cada uno de ellos. Pero no se queda solo en ello; va más allá. Es que estas actividades, para obtener una visión integral, también necesitan la consideración de ciertas normas contables a las cuales Larrabe les dedica un capítulo en particular hasta llegar a la imputación contable del Impuesto a las Ganancias. Asimismo, dentro de la integralidad de la obra, otro capítulo se refiere a uno de los temas más agobiantes para estas explotaciones: los regímenes de información con los que se deben cumplir.

La inserción de cuadros, esquemas y tablas, así como de ejemplos prácticos, facilitan la comprensión de lo expuesto en esta variada y específica temática de la imposición rural. De este modo, la obra se torna en una guía, no exenta de opinión y análisis, que resulta apta para los profesionales en ciencias económicas, para administradores de estas explotaciones, para escribanos y para todo aquel que precise conocer el tratamiento tributario de estas actividades. Sólo en versión eBook.

ÁREA SOCIETARIA

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA

Alberto Víctor Verón

Teresita Verón

LA LEY

En rigor, se trata de un verdadero manual sobre este tipo de sociedades de personas. La descripción de las diferentes partes en la que se divide la obra muestra la dimensión y profundidad del análisis y de la exposición de los temas.

En efecto, la primera parte se ocupa de los antecedentes e importancia de estas sociedades, para pasar luego a la naturaleza jurídica, la personalidad jurídica, las nulidades e incapacidades; y así entrar en los temas de la constitución y seguidamente a las cuotas sociales y responsabilidad. En su quinta parte, toca dos aspectos centrales: el capital y los aportes y seguidamente avanza sobre la administración y representación. A partir de la séptima parte se expone lo relativo a la contabilidad, los libros y los estados contables y continúa con una octava parte dedicada a la reunión de socios y asambleas. Por último, en su novena parte, se aboca a los cambios estructurales en las SRL, hasta llegar a la disolución y liquidación. Este volumen, que tawmbién puede encontrarse en versión eBook, es ineludible para las bibliotecas de los contadores públicos, de los abogados y de los escribanos, sin olvidar a los gerentes de este tipo societario.