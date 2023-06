Seguridad social

Dto. 282/23 (B.O. 29/05/23)

Bonificación especial para jubilados y pensionados.

Aprobaron un refuerzo del ingreso previsional por un monto máximo de $15.000, $17.000 y $ 20.000 que se abonará en junio, julio y agosto de 2023, en forma integral para quienes cobren $70.938,24 y en forma proporcional para quienes cobren hasta $ 80.938,24 Los que cobren más de 80.938.24 y hasta $141.876,48 les corresponde $5000 y los que cobren más de $ 141876,48 hasta $ $146.876,48 el monto también se estipula en forma proporcional hasta alcanzar el tope. Solo en el primer tramo se cobrará el monto máximo del refuerzo. Podrán acceder a la bonificación los titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES; beneficiarios de regímenes nacionales generales anteriores, especiales derogados, o por las ex cajas o institutos provinciales y municipales transferidos a la Nación; quienes acceden a la Pensión Universal para Adulto Mayor y quienes perciben pensiones no contributivas por vejez, invalidez o graciables; madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas a cargo de la ANSES.

L.M.S.