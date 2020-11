11 desafíos para el futuro del comercio electrónico en Argentina

No es tiempo solo de repensar lo que hacemos y como lo hacemos sino de repensar lo que hicimos, por qué lo hicimos y si lo seguiremos haciendo. La sociedad física y digital está conectada por un agente económico insustituible que somos los seres humanos.

De acuerdo a Juan Lavista Advertising Marketing & Insights Director “El 2020 está siendo un punto de inflexión para el e-commerce. Este año observamos un incremento de nuevos usuarios y nuevas empresas que eligen vender por internet. A través de un estudio riguroso, analizamos cómo se comportan los argentinos para conocer cuáles son sus preferencias y cómo las marcas y vendedores pueden satisfacer dicha demanda, para tomar mejores decisiones de negocios”. Me pregunto de forma casi inocente: ¿nuestro activo empresario más importante hoy es lo vendemos o la capacidad de procesar datos sobre lo que vendemos para hacerlo mejor?

Vendo un bien, cobro en caja, repongo stock, incorporó almacenamiento, exhibo en vidriera. Casi un proceso automático del comercio físico tradicional. ¿Será eficiente este proceso en el presente? La decisión en tiempo real implica todos esos pasos al mismo tiempo y en el mismo instante en forma de lectura transaccional digital en línea para la mejor toma de decisiones. El físico y futurólogo estadounidense Michio Kaku expresa “Cuando se produce un conflicto entre la tecnología moderna y los deseos de nuestros primitivos antepasados, los deseos primitivos siempre ganan. Este es el Principio del Hombre de las Cavernas”. Es un poco lo que nos sucede en tiempos de cambios. Los hábitos y necesidades primitivas son una barrera de entrada autoimpuesta por una cultura de procesamiento interno que se resiste a la adaptación hasta que el más apto lo logra y mueve al resto como un eje de cuerdas en forma sincrónica.

La distancia entre el negocio tradicional y la tecnología digital cada vez es más pequeña pero hay que reducirla al máximo por que nuestro competidor ya ingreso en la lógica de este gimnasio de la comercialización.

El futuro de la comercialización estará asignado al proceso de compra y a la asignación inteligente de pequeños espacios de organización de pedidos por que el almacenamiento será solo parte de aquello que se vende no de aquello que stockeamos por si quizás se vende. Detrás de esta organización el espacio debe ser una variable más a considerar en la inteligencia organizativa. De acuerdo a un Informe de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF) en las grandes cadenas comerciales minoritas de franquicias el 62 % de las entregas se realizan a domicilio, 17 % Pick Up (pedido para retirar en la puerta del local), 13 % Pick It (retiro en red de puntos de venta cercanos al hogar fuera de la tienda online), 4 % Take away (pedido para llevar) y 4 % otro sistema de entrega. Por su parte, los métodos de pago más utilizado de acuerdo a un relevamiento de la plataforma Came Pagos son 49 % tarjeta de crédito en la página web, 30 % Plataforma de Cobro, 12 % Efectivo contraentrega, 4 % Billetera Digital, 4 % Transferencia Bancaria, 1 % Criptomoneda.

De acuerdo a un Informe sobre Comercio Electrónico y Situación del Minorista Tradicional en Pandemia elaborado por la Comisión de Comercio del CESBA.(Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires) presidida por FECOBA (Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires) se concluyen al menos 11 desafíos futuros para el sistema: 1- Crecimiento: Las categorías que registran las mayores compras en línea comparten la característica de ser fácilmente trasladables y de baja logística; 2- Fundir el desarrollo tecnológico (dispositivos y medios de pago que brinden mayor seguridad en la compra), logístico y de transporte (que reduzca los tiempos de entrega y preserven la calidad del producto) y del conocimiento (análisis de grandes volúmenes de datos para personalizar las experiencias); 3- E-Tailers: La competencia ya no es el negocio que está a una o dos cuadras; en el desarrollo del comercio electrónico las fronteras están desapareciendo; 4- Problemas: la inestabilidad macroeconómica, la falta de seguridad jurídica y la ausencia o el mal diseño de políticas públicas de promoción e incentivo a las innovaciones; 5-Vacío legal: en las transacciones digitales donde no está claro el límite de la responsabilidad de los intermediarios de Internet; 6- Emprendedorismo: Las insuficientes políticas públicas para fomentar una cultura del emprendedorismo y la inexistencia o el costoso financiamiento y la falta de profesionales calificados; 7-Infraestructura: limitaciones del acceso a Internet; 8- Financiamiento: en la incorporación de nuevas tecnologías que destacan son la falta de financiamiento y la incertidumbre en torno al retorno de la inversión; 9- RRHH: En tanto, la dificultad de dar con personal especializado para la implementación de nuevas tecnologías atraviesa a todas las empresas locales, dejando en clara desventaja la posibilidad de competir por el talento a las PyMes; 10- Costos y Comisiones: Uno los problemas que enfrentan las PyMes cuando no tienen su propia tienda es el alto costo que de comisiones de venta en línea (el que cobra la plataforma y el sistema de pago); 11- Competencia: La incipiente incursión en el mundo de las plataformas digitales de nuevos jugadores mejorará la competencia y con ello reducirá los costos de las ventas electrónicas, aunque depende del ritmo al que se desarrollan estas nuevas ofertas y del grado de aceptación de las mismas.

(*) Analista Económico