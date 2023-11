Cómo ponerte al día con tus finanzas antes de fin de año

Como cada principio de año te propusiste ahorrar, no gastar en compras que no necesitás y anotar en un Excel tus gastos todos los días. Pero después la realidad te pasó por encima y ahora te encontrás con que llegaste a noviembre sin haber concretado casi nada de lo que habías anotado. ¡Calma! Siempre hay algo que se puede hacer para mejorar y avanzar. Tomá nota de estos tres pasos muy simples para implementar en los próximos días.

Hacé una lista de tus deudas y saldá la más pequeña de todas.

Esto te va a dar una sensación de victoria que muy probablemente te lleve a eliminar otras deudas más grandes, y poco a poco vas a estar en camino a vivir sin deudas completamente. Muchas veces no es sólo una cuestión de falta de dinero, sino de no darle prioridad o no tener el tiempo para completar un trámite o ir a hacer un pago.