Créditos hipotecarios UVA: ¿sí o no?

Hace un tiempo un especialista me dijo que con los créditos hipotecarios se abren ventanas. Son períodos, de meses o a veces años, en los que se habilita la oferta de este tipo de créditos, y hay que tirarse de cabeza. El tema es que, habiendo UVAs de por medio, quizás nos tiramos y nos estrellamos contra el piso. O no, aun no lo sabemos. Por eso es momento de tomar toda la información disponible, analizar qué es lo mejor, y recién ahí decidir.