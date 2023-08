Cuando te odian por sobresalir: el síndrome de la amapola alta

En todos los ámbitos existen personas talentosas que sobresalen, sea por sus habilidades, inteligencia o carisma. Ante esto, puede darse también una dinámica nada deseable, de la que se habla muy poco o nada, pero no por eso inexistente: el síndrome de la amapola alta o de la alta exposición. Este síndrome es el que sufre una persona que se destaca por sus propios méritos y es odiada justamente por ello. La presión social pugna porque que las flores sean de la misma altura y por cortar a la más alta.

En el ámbito escolar, a veces son los mismos educadores que desalientan el crecimiento de esa flor alta para que todos crezcan al mismo ritmo y a la misma altura y no se exacerben las inseguridades del resto. La infancia es una etapa en la que se arraigan fuertemente muchas de las creencias que guiarán la vida del adulto. Lamentablemente, esas flores altas, reciben el mensaje subliminal que pueden verse atacados o amenazados si despliegan sus talentos o tienen éxito. Así se van formando esas creencias inconscientes de que no es bueno o no es seguro destacarse y se va gestando el miedo a sobresalir.