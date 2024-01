Davos: para la vidriera "si hay plata"

“Es mi oportunidad de posicionarme como un líder mundial de la libertad” , dijo Javier Milei a su entorno” (ámbito.com, 15 de enero, 2024). No hay nada malo en soñar y lograr el éxito, paso a paso. Pero una estrategia útil haría que el Presidente comience buscando “consejos de gente saludable” .

No había necesidad de mandar una delegación a Davos , en primer lugar, por razones políticas, porque se encuentra pendiente el DNU y la Ley ómnibus . En segundo lugar, porque contradice la confianza en el precepto: “No hay plata”. Bien podría enviarse a Luis Caputo, sin la Canciller, ni toda la comitiva, que supera 6 personas principales (sin asistentes) con gastos bien importantes. Hubiese sido una buena muestra de austeridad.

Bastaría esta grave imperfección, para justificar reacciones correctoras en defensa del interés público, por motivos tanto económicos como éticos y sociales. No hay necesidad, ni urgencia de viajar a Davos . Un solo billete en primera cuesta $18.000.000 (el valor de 180 jubilaciones mínimas). Pero como mínimo, en primera clase van 5 personas más. Solo en billetes serían $108.000.000 (unas 1.080 jubilaciones mínimas) . Hasta donde se sabe, el presidente viaja con, Diana Mondino, Karina Milei, el jefe de Gabinete Nicolás Posse, Luis Caputo, y el embajador designado ante la Casa Blanca, Gerardo Werthein. Los billetes aéreos no son más que una parte de todos los gastos .

Como ya vemos, los defensores de la competencia imperfecta-el único mercado existente-del reino de la providencial mano invisible, se metieron patrocinios bien visibles e interesados, buscando el máximo privilegio del gasto, a costa de quien sea y de lo que sea. No es un argumento en contra de la lógica de mercado, mecanismo indispensable para pensar la asignación de recursos, sino que nos resulta útil , para entender que los poderes públicos siempre ejercen una intervención discrecional, con decisiones orientadoras, compensadoras o restrictivas.

Davos, se estableció en 1971 por decisión de un grupo de líderes corporativos de Europa, dirigidos por el profesor Schwab, con el objetivo de discutir estrategias vinculadas a que las empresas europeas pudieran enfrentar los desafíos del mercado internacional. A esa cita concurren habitualmente actores gubernamentales, organizaciones internacionales, acaudalados financistas, banqueros, inversores, empresarios, expertos, académicos, organizaciones no gubernamentales y periodistas.

Bajo el lema “Reconstruir la confianza”, la 54ª reunión anual del Foro Económico Mundial comenzó ayer, con el objetivo de discutir los principios básicos de la confianza, a saber: “transparencia, coherencia y responsabilidad”. ¿Cuál es el aporte que brindan los integrantes del gobierno en estos temas?

El Foro es una organización potencia, promueve ideas de asociaciones público-privadas, colaborando con las partes interesadas en respuesta a los problemas globales. El alcance de crear un networking mundial y proveer conocimientos, que, en teoría, facilitan la vida de los habitantes del planeta, serían los objetivos.

LA AGENDA DE DAVOS 2024

Según el dato de riesgos globales para 2024, “la desinformación y la información errónea” representan la mayor amenaza para el mundo en los próximos dos años y “la polarización política de la sociedad”. Argentina representa el paradigma de ambos temas. Es un país pionero en desinformación e información errónea, desde hace más de una década. ¿Qué lleva Milei para lucirse?

Por último, se tratarán los “fenómenos climáticos extremos”, que para Milei son argucias socialistas. Sinceramente los temas son de onda actualidad y exigencia, pero en la Argentina no sabemos cómo sigue febrero.

En Davos se discutirá sobre el rol del elemento principal que ayuda a la desinformación, la inteligencia artificial (IA), que viene generando desinformación decisiva vertiginosamente. Si bien la Unión Europea tiene un acuerdo para regular la IA, no existe una regulación global.

En un escenario mundial confuso y caótico, como critica, podemos plantear que el Foro 2024 podría haberse planteado preguntas de investigación en su agenda. No las hay. Se podrían haber esbozado los términos de un acuerdo de paz para Europa-donde Milei ya ha tomado posición por Zelensky, mandándole 2 helicópteros-. En lugar de discutir cómo lograr la seguridad, se podría debatir el concepto de crecimiento y distribución de los beneficios, pero Milei ya tiene un proyecto a 45 años. No se debería perder de vista la política climática, haciendo debates amplios sobre la viabilidad ecológica del planeta, pero Milei asegura que el cambio climático es una mentira, una narrativa del marxismo cultural.

En realidad, es entendible e interesante que la debilidad de la economía global, con inflación y recesión, sean las principales preocupaciones 2024, sobremodo para la Argentina que puso en riesgo las relaciones con China. “Furioso por los contactos de Mondino con Taiwán, el gobierno de Xi Jinping activó el mecanismo para el cobro del swap y aumenta las importaciones de soja y maíz de Brasil. Preferencia a Australia y Uruguay por las carnes” (Lapolíticaonline.com, 16 de enero, 2024).

Preexisten además, peligros para la producción y el comercio globales procedentes de la beligerancia en el Este de Europa y Medio Oriente; desde las secuelas económicas Rusia-Ucrania, hasta las derivaciones particulares de la catástrofe de Gaza. La desaceleración del crecimiento, el estancamiento en China y, el mundo vinculado a su situación, dejarán su huella, al igual que las progresivas catástrofes climáticas como ahora mismo, el frio extremo en el hemisferio norte, que esta trastornando la actividad económica.

Ciertos críticos jamás han creído que el Foro esté haciendo un lugar mejor del mundo en que vivimos. El Foro Económico Mundial tiene extraordinarios déficits democráticos. Las personas que afectan no tienen oportunidades para participar y controlar sus procesos, porque a este círculo especial sólo se puede acceder por convite, la participación más significativa se limita a los gobiernos, corporaciones y actores de la sociedad más fuertes del mundo, no a las “almas excluidas” que no coinciden con las actividades del Foro, que han venido siendo perjudicadas sistemáticamente desde 1971, careciendo de voz, para ser escuchadas.

La idea de que una “élite global” le está arrebatando las decisiones al hombre de a pie, ya no tiene discusión, aun para los observadores más inadvertidos.

In extenso, esta semana habrá debates de relevancia. Indubitablemente se ha conseguido reunir a una diversidad de élites tecnocráticas, corporativas y políticas de todas partes del mundo para discutir tramas perentorias en un ambiente ostentoso, que ya han derivado-estamos recibiendo-una variedad de resúmenes de iniciativas público-privadas, como las que han tenido efectos concretos antes de ahora, como la vacunación, durante el COVID-19.

LA VIDA PUEDE SER SENCILLA

La persona con “complejo de Mesías” manifiesta ser una especie de super héroe, en algún campo de actuación específico, un evento, o en torno a una determinada situación. Por lo cual Davos representa un escenario extremadamente adecuado.

Pero la mayoría de las personas se contentan con permanecer en su situación y mejorar progresivamente. Hoy los ciudadanos estan mucho peor que en noviembre 2023, y sin perspectivas.

¿Es muy difícil entender que la mayoría de la gente de a pie, con una conciencia limpia, teniendo lo necesario, en un entorno de seres queridos, amigos, un buen trabajo y, sirviendo al prójimo, se puede sentir feliz?

El compromiso del presidente Milei es más sencillo de lo que piensa, si sueña trascender la historia. Para establecer un legado, para construir afectos saludables, para ayudar en una gestión menos caótica, se necesita responsabilidad.

Citando La Biblia, el orden correcto es: “en Jerusalén (empezamos por nuestra casa), en Samaria (los vecinos) y…(posteriormente) hasta lo último de la tierra” …

Gastaron un dineral yendo a New York y Washington, para no traer nada. Antes de ir a gastar a Davos, deberían haber pensado en ayudar a los ciudadanos argentinos que la estan pasando muy mal con las medidas anunciadas por Caputo.

Previo a mandar soldados a Ecuador para combatir el narcotráfico, podría empezar por ayudar a Rosario. Primeramente, que hacer planes para comprar aviones, podrían mantener los créditos para jubilados de ANSES, con el FGS, en lugar de rematarlo. Finalmente, los recursos del Estado aprovechan para el bienestar: jubilaciones, pensiones, salud, educación, seguridad, infraestructuras, manuales básicos que contribuyen al ascenso y el progreso de la sociedad y el país.

Director de Fundación Esperanza. https://fundacionesperanza.com.ar/ Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros