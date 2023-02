Debate por la deuda pública: crónica de un default anunciado (Parte II)

El rimbombante levantamiento de las restricciones cambiarias generó una intensa salida de capitales. Según estimaciones privadas salieron u$s 3.500 millones, solo en el primer trimestre de 2016. El giro de utilidades de las compañías locales hacia sus casas matrices en el exterior, pasó de “cero” a u$s 600 millones mensuales. La liberación cambiaria para las compras de dólares para importar excitó la demanda de las empresas a alrededor de u$s 4.000 millones mensuales en enero-febrero y u$s 4.700 millones en marzo de 2016. Total: u$s 12.700 millones en un trimestre.