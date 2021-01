EEUU: ¿La democracia más antigua del mundo?

Las imágenes difundidas globalmente hace pocos días atrás, dan cuenta de un escenario de quiebre y crisis sin precedentes en la política de Estados Unidos. Siendo un símbolo inequívoco del sistema político que supieron adoptar las sociedades del mundo occidental, es imposible no pensar en la democracia como sinónimo de esta nación. Y con ello, por más lejano que parezca, no puede dejar de reconocérseles el crédito a los fundadores de su etimología: los clásicos de la antigua Grecia. Evidentemente, en la constitución de aquellas trece colonias que dieron origen a este Estado, son los padres fundadores, los escritores de los “Federalist Papers”, quienes imaginaron cada detalle de la democracia moderna más importante del mundo. Pero en ellos, como en todos los pensadores que tuvieron su estadio en el desarrollo del mundo moderno, no pudo faltar la llama inspiradora del pensamiento clásico greco-romano.