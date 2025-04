Día de la Liberación y la Argentina: ¿Qué hará ante el aumento de aranceles?

¿Es nuevo lo que hizo Trump? No, solo volvió a las fuentes de la fundación de Estados Unidos, administración del comercio, mercado interno y proteccionismo. ¿Está mal? No, justamente porque lo que planteó Trump en su discurso fue explicar que la crisis de 1929 fue a causa del retiro del Estado de la economía, no por emisión monetaria, como algunos profesores de la periferia repiten en las aulas. Las fuerzas de mercado no pudieron lidiar con la baja de precios y salida de capitales.