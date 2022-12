El trabajo en negro no para de crecer y contamina la Seguridad Social y el Empleo

Primero el efecto personal en los trabajadores que están desprovisto de la cobertura de servicios de salud, no tienen ingresados aportes jubilatorios al Sistema Único de la Seguridad Social y no estará contemplado bajo la cobertura del seguro obligatorio de accidentes laborales (ART). Por otro lado, el empleador que incurre en estas prácticas desleales y fraudulentas no efectúa los aportes y las contribuciones destinadas a la Seguridad Social y el mercado del trabajo sufre severos daños como la rueda del aporte activo al pasivo. En el mundo el promedio del aportante activo al pasivo es de 3.15 activos, es decir 3 aportantes para un pasivo. Acá tenés el problema de los jubilados. Por otro lado, podemos explicar una tercera consecuencia que genera e impacta en el empleador. Esta supone el pago de indemnizaciones, la imposición de sanciones administrativas por infracción a las leyes laborales y sanciones penales derivadas de la evasión de los aportes y contribuciones previsionales. A todo esto debe sumarse los altos costos por parte de los profesionales para la debida defensa de los costosos y largos procesos laborales judiciales.