Para emprendedores: identificá tu perfil y tomá las decisiones correctas

Imaginémonos ahí por un segundo, hace más de 200 años. Dónde, si bien la expectativa de vida promedio era de 30 años, la tasa de natalidad estaba en constante crecimiento.

El primer censo que se realizó en Inglaterra en 1801 no hizo más que respaldar sus ideas. Ergo, sólo restaba esperar el día en el que el alimento no alcanzase para abastecer a la población y fin del relato. Pero cuando se unen la esperanza, el largo plazo, las ansias de progresar ¿saben qué pasa? Nace un loco.. uno que dice “la veo ...la veo.. es por acá, me juego".

¿Qué nos salvó de la trampa malthusiana? La dispersión del conocimiento y los locos del momento que eran los que tuvieron la gran idea de dar un paso más, de llevar a la práctica lo que soñaban. Los emprendedores , históricamente, son personas que tienen decisión e iniciativa para realizar acciones que entrañan algún tipo de riesgo. Parten de la innovación. Identifican una oportunidad. Ya lo decía Schumpeter en 1942 , el emprendedor es un verdadero visionario que ve más allá del sentido común.

Que lindos esos locos... llenemos el mundo de estos visionarios. Ya nos salvaron una vez, ¿por qué no habrían de hacerlo otra más?

Pero claro, estamos en medio de una fuerte crisis: la pandemia, negocios cerrados, uso y abuso de redes y todo se vuelve un poco confuso. Vamos a tratar de aclarar el panorama, al menos realizar un autodiagnóstico para intentar ver de dónde venimos , dónde estamos y fundamentalmente hacia dónde vamos.

Según el tipo de personalidad hay un sesgo, una orientación, podríamos tirar una carta en el tarot de los negocios, (para un análisis más profundo deberíamos analizar ascendentes y astros, entre otras, pero vamos con estos principios básicos por hoy)

El Emprendedor - Optimista sin límites: “Puedo con esto y mucho más, soy inmune a todo, hoy elijo ganar, soy mi propio jefe, y nada me detendrá . Ya leí 'Padre rico , padre pobre' con eso es más que suficiente, soy un verdadero financista".

El Emprendedor - Historiador globalizado: ”Sé que es una buena idea pero en este país, no sé, me van a poner impuesto a la idea. Si estuviera en Suiza, no te digo Suiza, Uruguay no más..." Esta categoría sabe leyes, modificaciones, mínimos no imponibles, bancos que operan, tasas de interés históricos de Tayikistán y Tuvalu, entre otros.

El Emprendedor- No me quedó otra: “Me echaron del trabajo y dije: ¿Ahora que hago? y me puse con unos amigos. Yo sabía bastante de ventas, el otro de redes, y ahora vivimos de eso". Este tipo de emprendedor conoce la calle como nadie. Son los reyes del tarot. Saben tus próximos movimientos.

El Emprendedor- Vamos a ver: Siempre le va bastante bien. Tiene un pequeño ahorro que lo deja relativamente tranquilo, pero todo depende. Le cuenta la mitad de las cosas hasta a su propio contador. Es de los que creen que si lo dicen no se cumple.. o si se cumple, es peor.

Por supuesto que en la carta astral, todos tenemos un poco de cada planeta, y en esta casa "número Pi al cuadrado" que es la Argentina, el frenesí económico es el astro que rige toda esta historia por excelencia.

¡Que locos lindos! Pero paremos un poco: paso a paso aunque cantes fuerte en cada esquina. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Vamos a estudiar algunos conceptos para que el iceberg no sea un elemento de choque sino de tu propia creación.

Vamos a tratar de apuntar a ser Emprendedor- Equilibrado: Ese es el que mira al largo plazo sin descuidar el corto, el que asigna los recursos de manera más eficiente intertemporalmente. El que tiene espalda financiera hoy, porque previamente trazó un plan de ahorro anticíclico, no con lo que “sobraba” sino con lo que algún día, eventualmente “necesitaría”.

El corto plazo está a nuestro lado, aunque no lo busquemos está, son las boletas de servicios que hay que pagar, la llamada de la inmobiliaria que no queremos atender, la goma que se pinchó, el aviso de los últimos megas que quedan en el teléfono.

En cambio el largo plazo, si no lo buscamos, se esconde porque como dice el refrán: lo urgente tapa lo importante.

Y en el escenario actual surge la pregunta clave: ¿Si no podemos crecer hoy, podemos hacer algo para mantenernos y crecer mañana? En este contexto, una respuesta satisfactoria podríamos definirla como el éxito mismo.

El desafío no es crear valor cuando todo está bien y cuando hay recursos, el desafío es encontrarle la vuelta cuando parece que ninguna variable está a nuestro favor.

Hoy es sumamente importante controlar los flujos de caja, los índices de rentabilidad sin confundirlos con los de utilidad, analizar las posibilidades que tendrá el negocio, si el mismo puede acompañar a la demanda, si puede crear valor. Si el balance es positivo: ¡Felicidades, hay chances! Entonces es hora de invertir tiempo y ganas en el largo plazo, aumentando visibilidad, manteniendo cartera de clientes, incluso aumentándola, mostrándole todo el valor que crea tu empresa generando un activo intangible que sólo tu empresa pueda darle a ese comprador o potencial comprador. Hoy ambos son valiosos, tanto el que te compra como el que lo hará a futuro. Si todo esto implica resignar margen de utilidad, aceptalo sin dudar. La estrategia que gana en tiempos de crisis es ganar un poco menos en mayores cantidades.

La próxima seguimos con carta astral financiera y que nos depara el gran Tarot versión Argentina 2020- Reloaded...