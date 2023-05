Euforia en Nvidia por la Inteligencia Artificial

El revuelo en torno a Nvidia se debe a sus impresionantes resultados del primer trimestre de 2023 y a sus perspectivas para el próximo periodo. Sus ventas, en comparación interanual, han disminuido un 13% hasta los u$s 7.200M. Y sus ganancias aumentaron un 26%, llegando a los 2.043 millones de dólares.

Sin embargo, lo relevante, fueron sus nuevas proyecciones. Nvidia espera un aumento del 64% en sus ventas, alcanzando los u$s 11.000M, superando todas las expectativas anteriores.

¿Cómo reaccionó el mercado ante estos resultados?

B1.png

La acción salió disparada. El jueves 25, día posterior a su balance, subió un 24%. Y el viernes más de 2,5% De referencia, esta suba acumulada en los dos días implica un aumento de más de u$s 220.000M en su Market Cap. Está muy cerca de alcanzar los u$s 1 Trillion (actualmente es de u$s 960.000M), y sería la primera empresa de chips en superar esa barrera.

Los chips desarrollados por Nvidia se destacan por ser los más potentes en la ejecución de aplicaciones de inteligencia artificial. En la actualidad, el mercado se encuentra enfocado en la inteligencia artificial generativa, una tecnología que impulsa aplicaciones como Chat GPT.

Para tener éxito en esta apuesta, es crucial comprender el concepto de "generativa". Esta tecnología tiene la capacidad de crear contenido propio, ya sea imágenes, texto o sonido, marcando así un salto significativo en comparación con las aplicaciones de inteligencia artificial tradicionales que se limitaban a procesar datos y extraer conclusiones.

El liderazgo de Nvidia en el campo de la inteligencia artificial generativa y su capacidad para capitalizar las oportunidades en este mercado han impulsado una euforia en los inversores, lo que se refleja en el precio y valuación de sus acciones.

¿Euforia desmedida?

En términos de valuación, las acciones de Nvidia viven una euforia desmedida:

B2.png

El precio actual representa 223 veces las ganancias de los últimos 12 meses. Y 35,6 veces las ventas del mismo período. De referencia, el S&P 500 tiene un Price-to-earnings de 29 y un Price-to-sales de 2,4.

Claramente la valuación de Nvidia refleja enormes expectativas en la empresa. Y teniendo en cuenta las nuevas proyecciones para los próximos 12 meses, el Price-to-earnings esperado es de 45, y el Price-to-sales de 21. Son valuaciones que siguen siendo muy altas.

También es importante aclarar que Nvidia se encuentra en un sector tecnológico en constante evolución y competitividad. Además, lidera el rubro de inteligencia artificial generativa, que está en pleno auge. Por eso, es muy difícil estimar cómo puede evolucionar.

Sin embargo, es importante considerar los riesgos inherentes a la industria tecnológica y la competencia que podría surgir en el futuro. Hay otras empresas que podrían presentar avances significativos y representar una competencia más fuerte y amenazante.

De hecho, el porcentaje de acciones totales que están vendidas en corto (short-selling) marcó un nuevo mínimo en el año, llegando al 1,17%.

B3.png

Prácticamente nadie le está apostando en contra a Nvidia. Y está bien que así sea. Es un tren que está avanzando a alta velocidad, por lo que los riesgos de ponerse en frente son muy grandes.

La fiebre por la inteligencia artificial generativa recién está arrancando. Nvidia está en plena euforia y deberá revalidar con resultados increíbles para sustentar su valuación actual. A prestar atención.

