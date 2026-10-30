La tecnología que convierte el caos operativo en rentabilidad Por Juan Pablo Di Tommaso + Agregar ámbito en









La situación de las PyMEs en Argentina en 2026 es crítica, con indicadores que muestran caída de actividad, pérdida de empleo, menor rentabilidad y retracción de inversiones. La eficiencia dejó de ser una opción: es una cuestión de supervivencia. La tecnología que ordena el caos operativo hoy define quién crece y quién queda atrás.

La situación de las pymes en Argentina en 2026 es crítica.

La situación de las pymes en Argentina en 2026 es crítica, con indicadores que muestran caída de actividad, pérdida de empleo, menor rentabilidad y retracción de inversiones. La eficiencia dejó de ser una opción: es una cuestión de supervivencia. La tecnología que ordena el caos operativo hoy define quién crece y quién queda atrás.

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En Argentina, distintos estudios confirman que las ineficiencias operativas son un problema estructural. El FMG (Faltantes de Mercadería en Góndola) es un simulacro de compra que GS1 Argentina (la entidad responsable de asignar los códigos de barras oficiales utilizados en el comercio y la logística) realiza todos los años junto a cadenas de supermercados y proveedores. Su objetivo es medir cuántos productos no están disponibles en góndola cuando el consumidor los busca y detectar las causas de esos quiebres de stock.

Este relevamiento —con más de 432 mil mediciones en 18 ciudades— muestra que los quiebres de stock y los errores internos siguen siendo una preocupación central en el retail. En logística, un relevamiento de la empresa tecnológica QuadMinds revela que el 100% de las empresas aún depende de Excel o procesos manuales, y que el 52% identifica las ineficiencias operativas como una de sus principales preocupaciones. Además, el 68% afirma que su operación se volvió más compleja y el 60% planea invertir en automatización para reducir pérdidas y mejorar la trazabilidad.

Lo que observamos es que las empresas argentinas enfrentan grandes pérdidas por la falta de procesos. Las ineficiencias se naturalizan y se vuelven parte de la rutina. Tareas duplicadas, esperas innecesarias, autorizaciones redundantes e información que llega tarde, conforman un ecosistema donde la operación avanza, pero no evoluciona. La mejora no requiere más estructura, sino orden, trazabilidad y automatización. La eficiencia no es trabajar más: es trabajar mejor.

¿Cuál es la clave? Centralizar la información, donde pedidos, stock, facturación, logística y clientes conviven en un mismo sistema. Esto permite una trazabilidad total desde la toma de pedidos hasta la cobranza, la gestión inteligente de almacenes con una variedad de métodos de picking y control de inventarios en tiempo real, la reposición automática gracias a IA, que equilibra inventarios y evita faltantes y la eliminación de costos innecesarios y reducción de pérdidas por descoordinación.

En un contexto donde cada punto de productividad importa, las empresas argentinas enfrentan el desafío de revisar sus procesos y eliminar las pérdidas invisibles que frenan su crecimiento. La digitalización, la integración y la toma de decisiones en tiempo real ya no son ventajas competitivas: son condiciones necesarias para operar sin desperdicios.

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