Financiamiento pyme: en septiembre, las tasas subieron a casi 27% en pesos y bajaron al 7% en dólares + Agregar ámbito en









La tasa en moneda local arrojó su tercer avance mensual consecutivo, aunque hubo mayor cantidad de operaciones y extensión en los plazos de vencimiento.

El financiamiento en pesos trepó al 26,84% TNA en septiembre, con subas por tercer mes consecutivo. Imagen creada con IA.

La tasa de interés en pesos que rige para los créditos que toman las pymes en el mercado de capitales experimentó su tercera suba consecutiva en septiembre, según una estimación privada, y se mantuvo por encima de la inflación esperada. Aun así, se observó un incremento en la cantidad de operaciones y una extensión de plazos.

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El Índice de Financiamiento Pyme (IFP) de VetaCap reflejó que el costo de financiamiento de las pymes se elevó en 0,75 puntos porcentuales (p.p) respecto de agosto, hasta el 26,84% en términos anuales y nominales (TNA). Vale remarcar que se trata de la tasa promedio ponderada por monto operado de los principales instrumentos utilizados, como Cheques de Pago Diferido (CPD), pagarés y Facturas de Crédito Electrónicas (FCE) en pesos.

Pese que la TNA se alejó del piso de 23,4% registrado en junio de este año, el porcentaje se mantuvo muy por debajo del techo de 51,20% anotado en la previa de las elecciones legislativas de 2025.

En términos efectivos, la tasa resultante fue del 29,95%. De este modo, VetaCap estimó un costo real positivo del 3,68% considerando una inflación del 25,34% para los próximos 12 meses.

El informe de la sociedad de bolsa resaltó que hubo una reducción en el premio de financiamiento que suelen tener los créditos avalados. Este se ubicó en 4,98 p.p, el valor más bajo desde noviembre de 2022, producto de una tasa de 30,7% en los CPD No Garantizados y de 25,73% en los CPD Avalados. Cabe aclarar que un tercio de las operaciones correspondió al segmento no garantizado, dejando los dos tercios restantes para el garantizado.

Incremento en el volumen de financiamiento pyme y extensión de plazos Uno de los aspectos positivos del mes fue que el volumen de operaciones creció un 7% a precios corrientes, hasta los $656.000 millones. Además, el plazo promedio de vencimiento se alargó a 74,3 días, desde los 71,2 días de agosto. Aun así, el trabajo en cuestión plasmó que el tramo de hasta 90 días reunió el 69,1% del total. Frente a agosto, el que más ganó participación fue el de 181 a 365 días (+0,9 p.p) y el que más perdió, el de 91 a 180 días (−1,1 p.p). "La distribución refleja dónde se negoció el volumen, no las preferencias de plazo de las empresas", aclaró VetaCap. Por último, la entidad incorporó en su medición las tasas de financiamiento en dólares de las pymes. Tanto el segmento "hard dollar (se paga en dólares)" como el de Dólar linked (se paga en pesos pero con indexación al tipo de cambio) arrojó una TNA mediana del 7%. Las tasas ponderadas por monto, más sensibles a las operaciones grandes, fueron de 7,62% en hard dollar, 6,9% en Dólar linked mayorista y 7,94% en linked Banco Nación.

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