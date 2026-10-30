Cuáles fueron los senadores y diputados que más volaron dentro del país + Agregar ámbito en









Los tres diputados que componen el podio son de la provincia y la ciudad de Buenos Aires, mientras que en el Senado corresponden a provincianos.

Dentro del bloque peronista conviven los que más utilizan los vuelos oficiales.

La actividad de comisiones y las sesiones de imprevisto provocan urgentes traslados a la Cámara de Diputados y al Senado. Sin embargo, un reciente informe reveló la cantidad de vuelos que utilizan algunos legisladores que no tienen destino a sus distritos de residencia y representación. Hay 49 representantes, entre ambos recintos, que no tienen registrado haber utilizado viajes aéreos protocolares.

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La información se desprende del Monitor del Congreso Data CP de la Universidad de Buenos Aires, y corresponde a los pasajes aéreos con los que cuentan los legisladores. En términos de kilómetros, la diputada que más viajó es Roxana Monzón (Unión por la Patria), oriunda del distrito bonaerense de Merlo. Asumió su banca en 2023 y desde ese año lleva realizado 88 vuelos (54 de ellos sólo en el 2024) para unos 123.850 kilómetros, con la particularidad de que viajó 41 veces a la provincia de Misiones y 28 a Tierra del Fuego.

La sigue su coprovinciana y compañera de bloque Agustina Propato, que vive en Zárate (a 90 kilómetros de CABA) pero que realizó 78 viajes para 117.266 kilómetros desde diciembre del 2023, con especial asiduidad a Bariloche (23) y cinco viajes a El Calafate. Sólo en el 2024 tuvo 45 vuelos.

El podio lo cierra el porteño Damián Arabia (La Libertad Avanza) que realizó 65 viajes en tres años para 75.389 kilómetros, con 12 vuelos a Bariloche, 11 a San Miguel de Tucumán y 8 a Mendoza. En cuarto lugar se encuentra el primer provinciano de la lista, el santacruceño José Luis Garrido (Por Santa Cruz) quien realizó 192 viajes (pero menos kilómetros, con 74.916 fuera de su distrito), aunque con la particularidad de que tuvo como destino predilecto a Córdoba (54) antes que Río Gallegos (39), a pesar de que no hay vuelos directos entre Santa Cruz y Córdoba.

Dentro del Senado, el podio está compuesto por miembros de tres bloques distintos. Top viajeros en el Senado La lista de senadores es encabezada por el tucumano Juan Luis Manzur (Justicialista), con un total de 197 vuelos y 109.949 kilómetros recorridos por fuera de su provincia. El exjefe de Gabinete regresó mucho a su provincia (38) pero llamativamente viajó más a la ciudad de La Rioja (51). El año pasado, voló 79 veces dentro del país.

En segundo lugar se posicionó el puntano Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza), que tuvo más vuelos (258) pero menos kilómetros (59.637). El presidente provisional del Senado tiene responsabilidades que trascienden la Cámara y eso se expresó en que sólo voló 65 veces a su provincia. Por fuera de San Luis, su destino más frecuente fue Mendoza (29) y Córdoba (12). Por su parte, el tercer lugar lo ocupa el santacruceño José María Carambia (Por Santa Cruz) con 107 vuelos (44.128 kilómetros por fuera de su provincia), de los cuales 59 fueron a Río Gallegos y 42 a Córdoba. Finalmente, el cuarto lugar le corresponde a la santafesina Carolina Losada (UCR), con 62 vuelos desde diciembre de 2023 a agosto de 2026, con viajes a Mendoza (8), Santa Fe (8) y Formosa (5).

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