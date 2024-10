Motosierra en entes de servicios y los intereses del FMI

Si bien en ENARSA nos encontramos con una sobrefacturación de la importación de gas de Bolivia a U$S 21.5 el millón de BTU triangulado contra los 10 buques de PETROBRAS solicitando de rodillas la descarga en puerto por la canciller Diana Mondino al presidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, aún cuando no se pagaron (la forma de pago de buques regasificadores siempre es ante de la descarga, o como se dice en la calle “contra culata de camión”) que se consiguieron al precio internacional de U$S 8.50 el mill1ón de BTU, este escándalo generado por las compras realizadas por su vicepresidente Rigoberto Mejía Avena (cosa rara porque también es un funcionario argentino de nacionalidad chilena como José Luis Daza y fueron nombrados con número de pasaporte por no poseer documentación argentina ni con las excepciones pertinentes) generó grandes perjuicios en las salidas de dólares estadounidenses desde las reservas internacionales del BCRA.

Eso trae aparejado que se dejan de realizar los sistemas de cloacas -que no es solo un costo de infraestructura- y ello trae como consecuencias la proliferación de aguas servidas y pozos/cámaras asépticas sin conexión a los sistemas cloacales como poseen en la comuna 9 de la Ciudad de Buenos Aires los vecinos de la denominada Ciudad Oculta o lo que es lo mismo las barrios 15-20-30 con un significativo cúmulo de negociados desde los camiones atmosféricos -incluso oficiales- para vaciarlas, si bien trae trabajo de pico y pala como son los poceros también en forma concomitante con ello vuelven las enfermedades intestinales por tomar agua cerca de la no potabilización como las diarreas intestinales sobre todo en niños y adultos mayores (jubilados) ya que tan sólo el 60 % de la población del país tiene acceso a cloacas.

Esa paralización significa, como expresamos anteriormente, que se van a utilizar en mayor medida los servicios de los hospitales que este gobierno pretende eliminar con un incremento notable de la pobreza por las condiciones de vida y la falta de trabajo genera que no se utilicen las obras sociales por la falta incrementada de trabajo registrado como resultado de la Ley 27.742 (BASES).

Asimismo en EEUU en el FMI se esta discutiendo como consecuencia de la recesión y/o depresión que poseen sus países deudores no solo bajar la sobretasa de intereses sino también en forma conjunta con ello la suba del techo de los préstamos a recibir por los países miembros, esto significa para nuestro país un ahorro de U$S 12 MM en el total de refinanciación desde 2026. La gestión que esta tratando de generar el gobierno es que junto al waiver por no alcanzar la meta de reservas internacionales le entreguen un adicional de U$S 5 MM, lo cual el mismo FMI no lo considera pertinente viendo el rojo actual en reservas de U$S -8 MM y proyectados a diciembre próximo en el orden de los U$S -14MM aproximadamente.

La quita de la sobretasa de intereses le va a permitir a los futuros gobiernos que la inflación mensual sea realmente menor al 4% consecuencia de ellos adicionados a los subsidios de energía y transporte consecuencia de las leyes establecidas en la convertibilidad y que nunca se modernizaron, salvo en 2016 cuando Mauricio Macri para bajar los valores a los usuarios como pidió la CSJN les extendió los contratos de concesión por 30 años cambiándoles la jurisdicción de litigio de Buenos Aires a Nueva York.

Esto también se debe a que el FMI tiene la necesidad de asegurarse sus cobros y no se puede permitir que sus deudores se junten amenazando sus posibilidades de cobranzas como ya le mostró oportunamente que podían realizarlo Argentina y Egipto (que al unificaron poseen un 70% de sus acreencias, posibilidades una factible quiebra del organismo) mediante una reunión virtual.de sus ministros de Economía a fines de 2022

Digámosle al pueblo y/o decisores la verdad para que puedan hacer lo mejor para sus familias y entidades sin ser sometidos a un sufrimiento inútil que no va a traer ningún beneficio real.

ANALISTA ECONOMICO Y TRIBUTARISTA