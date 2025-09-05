Necesitamos políticas activas y crédito sostenible para nuestros jóvenes

En la Argentina de 2025 ser joven y buscar trabajo es una carrera de obstáculos. En este escenario, el microcrédito de la banca pública permite generar oportunidades de trabajo.

El 10% de las y los jóvenes que llegan a Provincia Microcréditos en situación de informalidad logran formalizar su actividad.

En la Argentina de 2025 ser joven y buscar trabajo es una carrera de obstáculos . Y no se debe a la falta de experiencia o formación. Existe un problema estructural de transformación del mercado laboral que se agrava por la caída de la actividad económica y el cierre masivo de empresas provocado por políticas macroeconómicas que priorizan el ajuste fiscal y monetario por sobre el desarrollo productivo.

Entre noviembre de 2023 y mayo de 2025 cerraron más de 13 mil empresas. En 2024 se destruyeron casi 119 mil empleos asalariados privados registrados, el 70% en la construcción y más de 20 mil en la industria. Las micro y pequeñas empresas, históricas generadoras de empleo joven, son las más golpeadas por el encarecimiento del crédito, la caída del consumo y la falta de incentivos.

Las consecuencias están a la vista: del total de personas desempleadas en argentina (7,9%), más de la mitad (4,1 puntos) tienen menos de 30 años. En los principales centros urbanos, los jóvenes representan el 52% de quienes buscan trabajo y no lo encuentran. Y son apenas el 22%de los trabajadores ocupados. No se trata sólo de una estadística. Una sociedad que excluye del mercado laboral a su población más joven está comprometiendo su presente y también su futuro.

En este escenario, el microcrédito de la banca pública permite generar oportunidades de trabajo, fortaleciendo el entramado productivo en las distintas comunidades de la provincia. Según nuestros registros, el 10% de las y los jóvenes que llegan a Provincia Microcréditos en situación de informalidad logran formalizar su actividad luego de acceder a nuestro financiamiento.

En este escenario, el microcrédito de la banca pública permite generar oportunidades de trabajo, fortaleciendo el entramado productivo en las distintas comunidades de la provincia.

También sabemos que las y los jóvenes que intentan emprender o trabajar de forma independiente muchas veces se chocan con dificultades para acceder al crédito por la falta de antecedentes financieros y patrimoniales. El deterioro económico actual, y en particular el castigo al consumo minorista, vuelve esta situación todavía más compleja.

Por eso, decidimos acompañar la fuerza de la juventud bonaerense con una propuesta que les permita impulsar sus proyectos. La nueva línea de microcréditos Generación Emprendedora apunta a jóvenes de 18 a 25 años con préstamos de hasta $16,1 millones, tasas bonificadas, plazos adaptados al emprendimiento y sin comisión de otorgamiento. Además, conociendo las restricciones con las que suele enfrentarse este segmento al solicitar financiamiento, redujimos a seis meses el requerimiento de antigüedad mínima en el negocio u oficio.

Como empresa del Banco Provincia, estamos convencidos de que nuestro rol es fortalecer una inclusión financiera real, sin reducirla a la apertura de una cuenta bancaria o acceder a una billetera virtual . Esa es apenas la puerta de entrada. Lo verdaderamente importante es que el acceso al sistema financiero y al crédito en particular sea sostenible, saludable para las personas, y que esté diseñado para impulsar a quienes lo reciben a mejorar su vida y su capacidad productiva, no para atraparlos en deudas que los inmovilicen. Un crédito que no transforma, que no abre caminos reales, no es inclusión: es un espejismo. Sin oportunidades laborales ni acceso a financiamiento genuino, la juventud queda atrapada entre la informalidad y la inactividad.

Sabemos que no hay soluciones mágicas. Hacen falta políticas activas y crédito sostenible. Este aporte desde la banca pública es una respuesta concreta para que miles de bonaerenses puedan dar ese paso hacia un futuro mejor.

Algunos datos del segmento joven de Provincia Microcréditos:

Participación en financiamiento

Jóvenes de 18 a 25 años: Línea tradicional: 4% de los microcréditos otorgados

de los microcréditos otorgados Línea Inclusión: 10,4% (+6,4 p.p.), equivalente a más de $27.000 millones en 2024.

Participación femenina

Mujeres de 18 a 25 años: +56% de las operaciones (participación mayoritaria y sostenida)

de las operaciones (participación mayoritaria y sostenida) Varones de 18 a 25 años: <44% de las operaciones

de las operaciones Mujeres <36 años (general): 46%. Línea Inclusión: 48,1%.

Montos de financiamiento

En promedio, +4,5% para personas jóvenes vs. línea tradicional.

para personas jóvenes vs. línea tradicional. En emprendimientos liderados por mujeres: +11,8% respecto a la línea tradición

Mora promedio

Mujeres jóvenes: 37% .

. Varones jóvenes: 40%.

Score crediticio promedio (Nosis, escala 0-999)

Total Línea Inclusión: 289 puntos (vs. 277 en sector equivalente sin historial).

puntos (vs. 277 en sector equivalente sin historial). Menores de 35 años: 238 puntos (vs. 204 sector equivalente).

puntos (vs. 204 sector equivalente). Mujeres <35 años: 249 puntos (vs. 238 sector equivalente).

Acceso a Cuenta DNI Individuos y Cuenta DNI Comercios (2024 vs. 2023)

Mujeres jóvenes con Cuenta DNI Individuos: +38% .

. Mujeres jóvenes con Cuenta DNI Comercios: +45%.

Actividad económica (18-30 años)

Comercio: +40% 2023 (mayor crecimiento en mujeres).

2023 (mayor crecimiento en mujeres). Rubros liderados por mujeres: 20% indumentaria y accesorios, 15% servicios estéticos, 10% comestibles y bebidas.

Informalidad y registro (<36 años)

Informalidad al acceder: 80% (81% mujeres, 76% varones).

(81% mujeres, 76% varones). Conversión al registro: 9,5% total (8,1% mujeres, 11,3% varones).

Por Alejandro Formento. Presidente de Provincia Microcréditos y director del Banco Provincia.