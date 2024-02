Otra vez, gracias Mauricio Macri

Destrozar la voluntad política de una enorme cantidad de argentinos que votaron por juntos por el cambio y no lo hicieron por Javier Miley y sus propuestas Anarco Liberales.

Lamentablemente adentro de la Unión Cívica Radical hay dirigentes como que solo juegan el juego de sus intereses, la preservación de las cajas negras. Y porqué no hablar de los fondos fiduciarios que no voto la casta en el inciso h y mueve 10.000 dólares al año, de los que no se rinden cuentas.

Es JXC un recuerdo agridulce por cierto, dulce porque representó en su momento la posibilidad de encontrar la salida a la Argentina y ser una alternativa seria al Kirchnerismo. Y agria, porque de las más altas cúpulas de esa alianza, se fomentaba el canibalismo fraticida de la interna, se premiaba los obsecuentes, se castigaba a quien proponía debate.

Y bueno, así nos fue a todos los que integramos esa coalición y también obvio nos fue mal a los argentinos, cuando esa coalición tuvo en sus manos el gobierno nacional, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad con un caudal importante de diputados y senadores. Tuvimos todo, todo, para poder cambiar las cosas y simplemente nada cambió. No hay excusas.

Ya en octubre de 2023 escribí una columna en la que advertí que el autor intelectual de la destrucción de Juntos por el Cambio tiene nombre y apellido y es, paradójicamente, el mismo que lo creó: Mauricio Macri.

Han sido 4 años de internas y canibalismo político. Es demasiado para cualquier espacio político por mas compacto que sea.

El ex presidente se ha encargado sistemáticamente de destruir lo que creó, algo que es característico de los egoístas y miserables.

Entre Mauricio Macri y la interna radical implosionaron un espacio que pendía de un hilo y lo mantenía unido el espanto, espanto al que Macri colaboró para que tenga posibilidades de llevarse el gobierno. Duele esto pero es la Verdad, al pan pan y al vino, vino.

La realidad es lo que es y no un relato, creímos tener un líder aquel que marca rumbo, empatiza, da esperanza, aglutina, se comunica de forma eficaz con su equipo, expresa lo que se necesita, sabe qué se pretende conseguir, transmite las indicaciones y motiva a la hora de tomar ciertas decisiones, marca el rumbo….LIDERA. Creímos tenerlo, nunca lo tuvimos.

Presidente UCR, Junín