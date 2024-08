Podemos cambiar el final de esta historia

Hoy en la Argentina más de un millón de chicas y chicos se va a dormir sin comer. Me tocó comprobarlo el 3 de julio pasado cuando visité el Centro de Recuperación Nutricional del Hospital San Roque en la ciudad de Embarcación y conocí a Sofia de 3 años que estaba internada junto a su mamá por un cuadro de desnutrición. Mi hija mayor también se llama Sofia y no pude evitar pensar cómo se sentiría no poder darle de comer. Se me hizo un nudo en la garganta.