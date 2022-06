Para empresas: cómo elegir la mejor plataforma de gestión en las pymes

¿Qué son las plataformas de gestión para pymes?

Hasta hace muy poco tiempo, muchas empresas llevaban su contabilidad de forma manual. Es decir, que cargaban datos a mano para luego volcarlos en papel o planillas de Excel. Con esta metodología, el error humano estaba a la orden del día.

Actualmente, gracias a la transformación digital, comenzaron a incorporarse softwares de gestión. Estas plataformas facilitan el día a día en cualquier tipo de negocio ya que están pensadas para agilizar y simplificar la administración, el control y la contabilidad de las compañías. En otras palabras, permiten administrar una empresa con unos pocos clics.

Las plataformas de gestión como Xubio suelen encontrarse en la nube. Esto significa que no es necesario instalar ningún tipo de software en las computadoras de los colaboradores ni tampoco realizar el mantenimiento, ya que de esta tarea se encarga el proveedor del servicio.

Esto sin dudas es una gran ventaja ya que no solo soporta mayor cantidad de información, sino que todo aquel que tenga un usuario y contraseña puede ingresar desde cualquier momento y cualquier lugar.

Asimismo, las soluciones en la nube potencian el trabajo colaborativo ya que toda la información se encuentra siempre actualizada y en un mismo lugar. Además, ofrece mayor seguridad ya que si la computadora se rompe o se extravía, no se pierde ningún documento.

Algunas de las funcionalidades que ofrecen los softwares de gestión son: control de inventarios, facturación electrónica, liquidación de sueldos, ajuste por inflación, reportes de gestión y presupuestos.

¿Cómo elegir la mejor plataforma de gestión para pymes?

Una plataforma de gestión está pensada para simplificar procesos y agilizar tareas. Es una herramienta que potencia la productividad en las compañías. Por eso, es importante que, al momento de elegir una opción para tu negocio, te asegures de que la solución escogida realmente pueda ayudarte a cumplir tus objetivos. Algunos factores a considerar son:

1. Tipos de planes

Cada proveedor ofrece diferentes tipos de planes. Por eso, a la hora de elegir una plataforma de gestión, es importante revisar si esos planes pueden adaptarse a las necesidades de tu negocio.

Por ejemplo, si sos un emprendedor y recién estás dando tus primeros pasos, es vital que el sistema que elijas te ofrezca un plan inicial más accesible. Y si continuás creciendo, que también te brinde la posibilidad de pasarte a un plan más completo. Por ejemplo, Xubio ofrece planes para emprendedores, contadores y empresas y también un periodo de prueba gratuito por catorce días.

2. Funcionalidades

Anteriormente, te contamos algunas de las funcionalidades que ofrecen las plataformas de gestión. Sin embargo, algunos proveedores pueden ofrecer más o menos. Entonces, lo primero que tenés que hacer es entender qué funcionalidades van a resultar útiles para tu negocio y luego comprar entre las diferentes opciones.

3. Interfaz amigable

A la hora de elegir una plataforma de gestión, también es necesario que la interfaz te resulte amigable. Muchas veces sucede que las soluciones de gestión ofrecen todo lo que necesitamos, pero son realmente muy difíciles de utilizar. Por eso, te recomendamos revisar cómo es tu experiencia de usuario con el sistema que vayas a elegir.

4. Soporte técnico

No importa si sos una Pyme, una empresa multinacional o un estudio contable que recién empieza. Lo que importa es que el sistema contable que elijas pueda brindarte soporte cada vez que lo necesites.

No sirve de nada contratar un software si no vas a tener a nadie que te ayude en el caso de problemas o en el que necesites una guía sobre su uso. En Xubio, por ejemplo, no solo tenemos un soporte técnico, sino que también contamos con un centro de ayuda y un canal de Youtube para que pueda resolver todas tus dudas.

5. Opiniones y cantidad de usuarios

Esto es clave a la hora de tomar tu decisión. No va a haber nadie más sincero que un usuario que ya utilizó el software. Metete en foros y redes sociales y ponete a leer qué es lo que comentan.

Por otro lado, la mayoría de los sistemas de gestión ofrecen un número determinado de usuarios que pueden ingresar a la plataforma, dependiendo el plan que contrates. Por eso, te recomendamos evaluar cuántas personas del equipo van a necesitar acceder y, en función a ese número, buscar una solución que permita garantizar el acceso a las personas que lo necesitan.

CEO & CO FOUNDER de XUBIO, el software de gestión para pymes mas utilizado en Argentina.