¿Qué hacer mientras estás sin trabajo?

En cambio, lo que hacemos laboralmente es circunstancial. Lo que hacemos es a lo que nos dedicamos y punto. Si es también nuestra pasión, bienvenido. Pero no hay que perder de vista esa delgada línea. ¿Por qué? Porque si, por algún motivo, te quedas sin tu trabajo no podes quedarte sin tu ser, tu esencia.

Una pregunta es ¿qué sucede dentro de la persona que está “entre trabajos”? ¿Cómo se siente esa persona? ¿Cómo vive y transita su día a día? Para aquellos que hemos estado desempleados en algún momento de nuestras vidas, sabemos que esto genera grandes niveles de estrés.

Muchas veces la gente me ha dicho que al dejar de trabajar en A o B empresa han perdido la visión de quienes son. He escuchado frases como “Yo antes era alguien, ya no sé quién era”. O, y más fuerte todavía, “Me sacaron todo, ya no soy nadie, me robaron”.

Pensemos en 3 ejes de nuestra vida:

La familia – Recuerdo una ejecutiva que entró a nuestra oficina para iniciar un proceso de outplacement. La habían desvinculado de una empresa, a mis ojos la contratación había sido errónea.La persona realmente no tenía el fit cultural con la nueva organización. Esta la había contactado de manera directa. Las empresas, la anterior y la nueva, eran el día y la noche en temas culturales:una muy tradicionalista,de dónde venía la candidata, y donde ingresó, muy disruptiva. Ella claramente tenía el conocimiento técnico que necesitaban, pero no el fit cultural. La terminaron desvinculando, tras varias idas y vueltas, y nos contrataron su outplacement (proceso en el cual un consultor acompaña a la persona desempleada para ayudarla a reinsertarse) para acompañarla. Es sostén de hogar, tiene chicos y le costó un par de semanas reponerse del shock de estar, por primera vez en su vida, desempleada. El final de la historia es una historia de total éxito. Estuvo solamente 2 meses sin trabajo y terminó ingresando a una empresa con un rol más senior, mayor remuneración y aún, años más tarde, sigue ahí. ¿Cuál fue la gran diferencia? No su capacidad sino el fit cultural. Ella está haciendo un excelente trabajo hoy y es altamente valorada. Pero, cuando me vino a ver el primer día, estaba devastada.

Los amigos -

A muchas personas les cuesta dar visibilidad frente a la sociedad. Pensar en que dirán sus amigos. "Tengo mucha vergüenza" es una frase que he escuchado muchas veces. El quedarse sin trabajo puede repercutir en actividades sociales costosas que tal vez necesite restringir por un tiempo. No hay que tener vergüenza frente a estas situaciones. Ser transparente y contar lo que nos está pasando es para mí el mejor camino. Si un amigo te juzga porque ya no podés participar de ciertas actividades aranceladas, hasta reinsertarte, no es tan buen amigo. Los verdaderos amigos están en las buenas y en las malas. Hay muchas alternativas para encontrarse, disfrutar de estar juntos y compartir que no implican desembolsos económicos.

Mercado laboral –

Los mitos del desempleo:

Si estoy sin trabajo me va a costar encontrar empleo:

totalmente falso. Estar desempleado hoy en día no es visto como un tabú a la hora de encontrar trabajo. Por reestructuraciones, empresas que salen de Argentina y diferentes motivos más, actualmente la mayoría de las personas han estado desempleados en algún momento de sus carreras laborales.

Estar sin trabajo me desfavorece a la hora de negociar mi nueva compensación:

Depende de varios factores. Claramente es más simple negociar tu compensación si hoy percibís. Pero, si la organización a la que vas a ingresar es seria y funciona con procesos éticamente correctos, te ofrecerán una compensación acorde al rol que asumirás.

Está mal visto enviar mi CV y postularme a diferentes posiciones:

Totalmente falso. Existen plataformas como LinkedIn y varias más donde se publican posiciones laborales. Es totalmente válido enviar tu CV y postularte a aquellas posiciones para las cuales sentís que tenes experiencia comprobada en roles similares y competencias acordes al rol.

Es mejor tomarse un período sabático antes de concentrarse plenamente en buscar un nuevo rol:

Totalmente falso. Siempre recomiendo poner manos a la obra enseguida. Los procesos de búsqueda no tienen pausa en el mercado. Tomarse un sabático puede traducirse en perder una súper oportunidad. Hoy en día uno puede trabajar desde cualquier lugar del mundo. Lo mismo es válido al momento de buscar un nuevo desafío laboral. No dejes pasar ni un solo día.

Mandar mi CV a un Consultor de Recursos Humanos/ Headhunter y pedir una reunión es actuar con proactividad:

Falso. Los Headhunters recibimos muchos pedidos de reunión a diario para "explorar el mercado y conocernos". Para nosotros es imposible dar tantas reuniones. Lo que siempre recomiendo hacer es enviar el CV a los Headhunters y ponerse a disposición para profundizar si surge una necesidad compatible con el rol. Es una manera mucho más empática de lograr cercanía. Si la consultora es seria va a cargar tu CV en su base de datos para futuras oportunidades.

Tengo un CV potente, es el que mando a todos los procesos en los que aplico.

Totalmente falso. Ante cada oportunidad hay que repensar el CV en función de la industria, la posición, si sabes cual es la empresa investigá para entender en qué situación está y cuales serán sus desafíos a futuro. Con esa información asegúrate de volcar todo tu conocimiento relativo a esas necesidades en tu CV.

Si inicio juicio laboral se me complica conseguir un nuevo trabajo:

Lo que puedo hacer para mejorar mi bienestar emocional durante la transición:

Armar una agenda para esta transición es fundamental. Tiene que tener espacios para tu proceso de búsqueda (no menor a 3 horas al día). Llevar una planilla de actividades, contactos, empresas y avances.

Aprovechar para hacer todo lo que antes no podías realizar porque no tenías tiempo. Los chequeos médicos, dentista, visita a familiares, amigos, almuerzos.

Muy importante: si tenes chicos aprovechar para llevarlos al colegio, buscarlos, actos escolares, hacer la tarea, participar de esas cosas que no podías hacer porque tu agenda te limitaba.

000 pasos al día o cualquier deporte que te haga sentir bien y no signifique un gasto adicional que perjudique tu economía.

Leer libros que no tenías tiempo de leer antes.

Capacitarte sobre todo en temas de actualidad tipo agilidad, transformación digital, neurociencia, inteligencia artificial

Meditar

Pensar en vos, tu esencia, tu propósito en la vida, fijarte que cosas estabas haciendo en piloto automático y empezar a vivir tu vida de manera más consciente.

Pensar si es el momento de iniciar una actividad independiente. Dado que tarde o temprano, no tendremos edad para el mundo corporativo, pero si edad para seguir activo, la conclusión es que todos terminaremos con una actividad autónoma. ¿Es este el momento o será más adelante?

Estar desempleado es uno de los momentos más desafiantes que podemos transitar. Cómo enfrentamos ese desafío depende puramente de nosotros. Si ves que no podes solo aconsejo buscar ayuda de tus amigos, familia, ex compañeros laborales, tu red en general.

Si tu ex empleador te propuso hacer un proceso de outplacemente aprovecha cada encuentro para pensar en vos, tu desarrollo y los próximos pasos.

Sé que es un desafío, una piedra en el camino. Pero, también puede ser una oportunidad para desarrollar habilidades que no sabías que tenías o encontrar ese trabajo por el cual te despertás cada mañana con ganas de transitar un nuevo día lleno de ilusión.

Puede ser en relación de dependencia o también tu momento para emprender ese camino que siempre soñaste, pero veías como distante.

Managing Partner de Backer & Partners, especializada en la búsqueda de ejecutivos para la Alta Gerencia y Consultoría de Cultura y Liderazgo