Robo de autos: un delito cada vez más organizado que exige más prevención

El avance del delito vehicular muestra patrones cada vez más definidos, con bandas organizadas, zonas críticas y horarios recurrentes, lo que obliga a repensar estrategias de cuidado y anticipación.

La combinación de datos, prevención y tecnología aparece como una de las claves para reducir riesgos y mejorar la respuesta frente a un fenómeno que no da tregua.

El año cambia, pero algunos problemas persisten. Los robos de autos continúan siendo una preocupación constante para conductores y propietarios, y las experiencias de quienes han sido víctimas ponen en evidencia la necesidad de reforzar las medidas de prevención y adoptar tecnologías que ayuden a proteger tanto los bienes como la seguridad de las personas.

Contar con información precisa sobre los patrones delictivos y apoyarse en herramientas de geolocalización permite no solo una respuesta más rápida ante un hecho, sino también ayuda a anticipar riesgos y fortalecer la sensación de seguridad en la vida cotidiana, indispensable para que las personas desarrollen sus actividades con mayor tranquilidad.

En este sentido, informes como el Indicador Anual de Robo Vehicular desarrollado por Ituran, empresa líder en innovación y tecnología enfocada en el recupero de vehículos, son concluyentes y brindan información clave para proyectar posibles escenarios y orientar estrategias de prevención de cara a 2026.

El auto particular sigue siendo el principal objetivo y concentra casi el 60% de los hechos, seguido por las pick ups 4x4, que representan un 22%. Este último segmento no es menor ya que se trata de vehículos de alto valor, muy demandados tanto para la reventa como para el desarme, especialmente aquellos modelos de los que se pueden obtener piezas de alto costo, lo que confirma que el delito mantiene un fuerte componente económico y organizado.

En cuanto a la geografía del robo, el mapa prácticamente no se mueve. La zona Oeste concentra casi la mitad de los hechos (48,68%), seguida por la zona Sur (31,96%), mientras que Capital y zona Norte aparecen bastante por detrás.

El modo de operar también se mantiene estable. El robo a mano armada representa casi dos de cada tres casos y el 95% de los episodios ocurre en la vía pública y en este tipo de delito las víctimas no solo enfrentan la intimidación mediante armas, sino que frecuentemente son objeto de violencia física. En contraste, los garages aparecen como espacios significativamente más seguros y con una incidencia mucho menor en las estadísticas, lo que refuerza la idea de que el mayor nivel de vulnerabilidad se da durante el uso cotidiano del vehículo.

Otro dato relevante es la cantidad de delincuentes involucrados. En la mayoría de los robos actúan dos o más personas, con picos en grupos de dos y cuatro autores. Lejos de la figura del ladrón solitario, el robo vehicular muestra año tras año crecientes niveles de coordinación y logística.

Respecto de los días y horarios, la franja más crítica es la tarde-noche: el 41% de los robos ocurre entre las 18 y las 24 horas, y los jueves concentran la mayor cantidad de hechos, en contraposición de los domingos que registran la menor cantidad.

Afortunadamente, aunque el robo de vehículos continúa siendo un fenómeno recurrente de inseguridad, la tecnología de localización y recupero avanza de manera constante. Cada año suma nuevas capacidades y mayor precisión, y el 2026 se presenta como un período clave para seguir avanzando gracias a las innovaciones constantes en este campo.

La seguridad no puede abordarse de manera aislada ni únicamente desde la reacción. En este nuevo año, el compromiso sigue puesto en profundizar el desarrollo de soluciones tecnológicas cada vez más integradas, acompañando el trabajo de las fuerzas de seguridad, aportando información valiosa para una respuesta más eficiente y por, sobre todo, con el desafío y enorme objetivo de devolverle la tranquilidad a quienes usan su vehículo todos los días.

Gerente del Departamento de Seguridad y Emergencias de Ituran Argentina.