Salario anticipado: 30 días pueden cambiar la historia

El valor del dinero en el tiempo representa el supuesto ampliamente aceptado de que existe mayor beneficio en recibir una suma de dinero hoy, que recibir una suma nominal idéntica en el futuro. El principio del valor tiempo del dinero: valor presente y valor futuro.

Supongamos que un trabajador ahorra un sueldo de $100.000 a partir del primer “salario anticipado”, y tiene la oportunidad de colocarlo en un certificado de depósito al 5% mensual nominal anual. Al final del mes acumularía $105.000. Los $ 5.000 de intereses ganados en la colocación, representan el valor que representa el dinero en el tiempo.

Financieramente, el valor temporal del dinero tiene su origen en el entendimiento que una cantidad pactada en un periodo, tiene diferente valor en el momento de su efectiva percepción. La remuneración del trabajo es estipulada en forma preliminar a su efectiva recaudación. Es necesario tener en cuenta que el dinero produce intereses y que el valor actual (PV*) es diferente del valor de la cantidad nominal recibida 30 días más tarde. Ejemplo $100.000 de hoy, tienen más valor que $100.000 cobrados el mes que viene.

El valor del dinero en el tiempo hace referencia al concepto económico que explica el fenómeno por el cual el dinero presente (PV), expresado en la moneda que sea, tendrá un menor poder de compra en el futuro. En la Argentina 2022, el valor nominal del salario en términos de poder de compra perdió entre 5% y 7% cobrándose a los 30 días.

PERENTORIEDAD INFLACIONARIA

Por ello, es importante comprender que mientras la tasa de inflación sea alta, el mismo empleador que suele corregir al alza el precio de sus productos y servicios en forma anticipada, a la vez licua el costo pagado por el trabajo, al pagarlo en forma diferida. Esto explica en parte, la desproporción de la distribución del ingreso en la torta. Pero la misma nominalidad del salario, puede afectar las expectativas inflacionarias en u contra. Si se abonaran los salarios por mes adelantado, la afectación se daría en forma positiva.

SI EXISTE CAPITAL HUMANO, FAVORECELO COMO AL CAPITAL

Las primeras aproximaciones al término capital humano se dan en el libro “La riqueza de las naciones” de Adam Smith, quien propone que el hombre que ha sido educado a costa de mucho trabajo y tiempo, debe poder ocuparse en una actividad que le reembolse el costo de su formación. Gary Becker define el capital humano como el conjunto de las capacidades productivas que un individuo adquiere por acumulación de conocimientos generales o específicos. Schultz dice que las habilidades adquiridas y el conocimiento de las personas son una forma de capital y, al igual que otras formas de capital, las capacidades humanas proporcionan servicios económicos. El concepto de capital humano en las organizaciones va más allá del concepto tradicional de recursos humanos, en el cual los empleados son considerados un recurso productivo (Idalberto Chiavenato). A nosotros no nos agradan las proposiciones “capital humano”, ni “recurso humano”. Pero estamos de acuerdo en que el trabajador llega y pone todo su acervo, el conjunto de habilidades, formación, experiencia y conocimientos que posee. Si es capital, tratémoslo como tal.

CAPITAL CORPOTIVO Y FINANCIERO

A mayor riesgo, mayor rendimiento requerido. La prima de riesgo debe ser mayor, si el riesgo lo amerita. Si no sabemos cuál será la tasa de inflación en 2023, la nominalidad podría comenzar a tener incluido el riesgo implícito.

Así como el objetivo de un gerente financiero es aumentar la riqueza de los accionistas, el objetivo del delegado gremial debe ser: aumentar el rendimiento del servicio del trabajado. Como el hombre de finanzas y el empresario toman decisiones de inversión y financiamiento, tanto en la empresa como en su vida personal, ya que el objetivo es maximizar la riqueza de los accionistas, agregan tanto valor como se pueda. Y son las reglas del sistema.

Para articular al trabajador- “capital humano”-con el pensamiento capitalista, los sindicatos deberían hacer lo mismo que hacen las empresas y las entidades financieras. Un proyecto de Ley de “salario anticipado”, seria una magnifica decisión de inversión y financiamiento. Cobrar los haberes entre el 1 al 5 de cada mes, por mes adelantado. El financiamiento del primer mes podría ser financiado por bancos oficiales y privados, con una línea de crédito especifica. Luego se acoplaría automáticamente la dinámica mensual del salario.

Los problemas claves del capital-esto incluye el capital humano-, tienen que ver con el presupuesto de capital, la estructura de capital y el capital de trabajo. Así el trabajador también debería poder presupuestar, salir de sus deudas y decidir su inversión, de acuerdo al capital que dispone, y no del salario que devenga al comenzar el mes. Así como para el capital existe una relación entre el riesgo y el rendimiento o tasa de ganancia, muchos trabajadores se enteran que no van a cobrar el sueldo en una empresa fallida, el día del primer impago. Otros llegan a la edad de jubilarse y se encuentran con que la empresa no ha realizado los aportes.

El riesgo “montaña rusa” en la Argentina es costoso y el trabajador es el más vulnerable del sistema productivo y de servicios. Sucedió muchas veces en la historia que, empresas quebraron, sin indicios. - ¿Y sus accionistas? - No. Ellos se cubrieron. No conocemos ningún accionista fracasado que sea “homeless”.

Cuando un financista va a correr un riesgo mas alto, va exigir una prima de valor más alta, por lo tanto, si el capital humano recibe por anticipado su remuneración, el riesgo disminuye. Y eso es bueno para todos. Para el empresario no hay conflicto, porque un mes de sueldo del trabajador siempre está retenido dentro de la empresa, aunque renuncie-siempre existe la liquidación final: la parte proporcional del aguinaldo, vacaciones y días trabajados. El costo del cambio es de solo 30 días, por única vez, y financiado con una línea de crédito especifica; luego de su normalización, ensambla.

SUELDO DEL 1 AL 5 POR MES ADELANTADO, TODOS GANAN

Baja la nominalidad de la inflación-por efecto expectativas-y esto es bueno para el Estado, las empresas y los asalariados. “Así como antes podíamos suponer que el público no preveía las consecuencias del futuro nivel de precios, ahora tenemos que considerar los ajustes de las expectativas de inflación”. La conclusión de Robert Mundell.

Desde el principio, Massa anunció que el BCRA no iba a emitir hasta fin de año para financiar al Tesoro, con la intención de bajar expectativas de inflación y, eso se cumplió. No hay emisión directa para el fisco vía adelantos y la tasa de inflación bajó a 4.9% en noviembre. Pero la ciudadanía sigue examinando diferentes formas de defensas para protegerse de la inflación. Luego del campeonato mundial, los medios y sus ecolobistas vuelven a batir el parche, trasfiriendo inseguridad y agüeros maléficos. Dado el alto crecimiento de la deuda en pesos, el mercado exige tasas de interés cada vez más altas. Esas tasas bajarían si la nominalidad del salario baja, como consecuencia del “salario anticipado”.

Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros. @PabloTigani