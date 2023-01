Consejos para que tus vacaciones sean seguras

¿Tu casa está bien asegurada, o simplemente tiene seguro? y si tenés un local o una oficina tendrías que hacerte también esas preguntas.

No solo por el robo, el mayor porcentaje de imprevistos en especial riesgos eléctricos ocurren cuando no estamos. La no detención temprana de fallas aumenta el índice de casos por ejemplo de incendio, pero también existen otros casos que aumentan sus consecuencias como una rotura de caños de agua.

No solo viajas “tranquilo” con lo que dejas, sino que en el seguro de combinado familiar existen múltiples coberturas que son útiles en tu viaje.

El seguro de Responsabilidad Civil hechos privados en general tiene cobertura en República Argentina con lo cual cualquier incidente que tengas que dañe a un tercero está cubierta por esa cobertura (por ejemplo, la practica amateur de Esquí o simplemente el paseo en una bicicleta)

También podes dentro del ítem de mobiliario (robo contenido general y objetos diversos) tener robo en vacaciones de ropa por ejemplo o bien una notebook. Este ítem puede tener una cobertura nacional o internacional.

Es muy importante destacar que no todas las coberturas son automáticas, ni están en todas las pólizas de combinado familiar, inclusive algunas dependen de un porcentaje de una suma principal y es por esto que el asesoramiento de un profesional en este caso el asesor de seguros es fundamental.

Los riesgos personales de accidentes en vacaciones en general son similares, si bien pueden aumentar por determinadas prácticas o excursiones que no hacemos habitualmente.

Independientemente de los seguros de responsabilidad civil que deben tener los lugares turísticos correspondientes es imprescindible, especialmente si viajas al exterior, un seguro o una asistencia al viajero, si bien las sumas por asistencia en caso de accidente o enfermedad tienen un rango muy amplio, recomendamos un mínimo de u$s 100.000.

(*) Vice Presidente de la Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros (AAPAS).