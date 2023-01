Brutal caída de Tesla: ¿compro o vendo?

Comencemos viendo el gráfico de Tesla

Ya acumula una caída superior al 70% desde sus máximos históricos. No solo sorprende la magnitud, sino el poco tiempo. Recordemos que Tesla valía u$s 415 hace tan solo 13 meses. ¿Ahora? Tan sólo u$s 123. Y solo en diciembre ya lleva una brutal caída del 37%.

¿Qué ha sucedido para que haya tenido semejante caída en el último tiempo? Hay varios factores. Por un lado, recordemos que Tesla tenía una valuación astronómica, que claramente estaba sostenida por las tasas de interés cercanas al 0%. Ahora, la situación es distinta: la Reserva Federal está con una postura mucho más restrictiva y los inversores no salen a pagar a cualquier precio.

Por otro lado, se encuentran los problemas propios de la empresa y la demanda de autos eléctricos. Los efectos recesivos ya empiezan a golpear en sus ventas. Además, recientemente, anunciaron un plan para detener temporalmente la producción en su fábrica de China. Y la compañía ofreció un descuento de u$s 7.500 para sus dos mejores autos. Esto agregó incertidumbre y desconfianza en los inversores, que dudan sobre la posible demanda futura.

Hace tan solo dos meses y medio, Tesla se encontraba 42% por debajo de su máximo histórico. Y muchos inversores estaban desesperados por comprar sus acciones, debido a que ya “habían caído mucho”.

En ese momento, planteé el debate sobre si era buena idea comprar Tesla (Tesla 42% debajo de sus máximos: ¿buena idea para comprar?). En esa nota, afirmé lo siguiente:

“Lo primero que hay que aclarar es que nadie ve el futuro. Pero analizando lo que está pasando en el mercado en su conjunto, no sería una buena idea comprar Tesla hoy. Las acciones globales están sufriendo uno de los peores años de su historia, afectadas por la suba de la tasa de interés para enfrentar la desbordante inflación. Así que el contexto no ayuda por el momento. Y en este caso hay otros factores de riesgo. Por un lado, el conflicto con la cadena de suministro, que afecta a todas las empresas manufactureras. Además, Tesla se enfrenta a las posibles consecuencias de una recesión: un consumidor con menos dinero impactaría negativamente en sus ventas. Por último, y no menos importante, es vital entender lo que muestran los gráficos. Y el gráfico de las acciones de Tesla evidencia una clara tendencia bajista. ¿Significa que seguirá cayendo? Nadie lo sabe, pero las probabilidades están de ese lado.”

Y ahora que ya cayó un 70%, ¿qué hacemos? ¿Es buena idea comprar Tesla hoy? La conclusión es la misma que comenté en aquella nota. Nadie sabe qué va a pasar. Por ahora, dado el contexto global, los conflictos que enfrenta Tesla y analizando su gráfico, no es el momento.

¿Alguien podría comprar Tesla hoy y haber adivinado el “piso”? Sí, pero hacer eso constantemente es una pésima idea, a pesar de que cada tanto pueda salir bien. Comprar lo que cae es simplemente una pésima política de inversión.

¿Y cuándo será un buen momento para invertir en Tesla? Primero y principal, cuando sus acciones dejen de caer y comiencen a mostrar señales positivas. Por ahora, Tesla es un “cuchillo cayendo” y no hay que intentar atajarlo. Además, necesitará de un contexto global más amigable para las acciones para darle un poco de respiro. Por ahora, no estamos en esa situación.

Vale aclarar que la compañía puede seguir creciendo (tal como lo viene haciendo en los últimos años), pero eso no implica, necesariamente, que sus acciones tengan que subir. Es evidente que Tesla, a nivel empresa, es sencillamente espectacular. Lo que se discute acá es cuándo conviene invertir en sus acciones.

El mercado siempre busca anticiparse y, por ahora, se está desenamorando de Tesla, luego de la euforia desmedida vivida en 2020 y 2021. A seguirla de cerca.

