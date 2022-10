Cómo transformar tu tiempo libre o muerto en algo productivo

Nos centramos tanto en buscar la manera de convertir nuestro tiempo de trabajo en algo altamente productivo que muchas veces no dejamos espacio para nuestro tiempo libre, algo que es realmente necesario para no sentirnos estresados y mejorar nuestra productividad. Muchas somos las personas que, en el momento en que tenemos unas horas de tiempo que no han estado saturadas de tareas o acciones, no sabemos qué hacer y tenemos la sensación que ese tiempo es tiempo perdido, pero no es así.